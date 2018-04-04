«Театр.doc» объявил сбор средств на похороны своего основателя Михаила Угарова.

Ранее сообщалось, что столичные власти отказывают в предоставлении места на Троекуровском кладбище по той причине , что Угаров не имеет заслуг перед государством. На кладбище, якобы, есть только платные места. Между тем, как говорится в ФБ театра, после вмешательства СМИ мэр Собянин дал устное распоряжение о предоставлении бесплатного места, но письменного указания в мэрии предоставить пока» не могут. В ФБ театра также говорится, что в мэрии утверждают, что семья Уварова сама отказалась от бесплатного места на кладбище. В Театре утверждают, что смогут похоронить Угарова на собранные средства.