«Театр.doc» объявил сбор средств на похороны своего основателя Михаила Угарова.
Ранее сообщалось, что столичные власти отказывают в предоставлении места на Троекуровском кладбище по той причине , что Угаров не имеет заслуг перед государством. На кладбище, якобы, есть только платные места. Между тем, как говорится в ФБ театра, после вмешательства СМИ мэр Собянин дал устное распоряжение о предоставлении бесплатного места, но письменного указания в мэрии предоставить пока» не могут. В ФБ театра также говорится, что в мэрии утверждают, что семья Уварова сама отказалась от бесплатного места на кладбище. В Театре утверждают, что смогут похоронить Угарова на собранные средства.
Комментарии2
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estamp 04 апреля 2018 | 01:15
А чё, с плебсом полежать, западло?
servelat 04 апреля 2018 | 01:35
Шо опять? Уже ведь набрали днём.... Ну евреи