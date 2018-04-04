Сегодня истекает срок ответа мессенджера «Телеграм» на требование РКН предоставить ключи декодирования.

Накануне руководитель

международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что «Телеграм» уведомил ведомство о невыполнимости требований ФСБ. Впрочем, в Роскомнадзоре утверждают, что никакого ответа от «Телеграм» не получали.