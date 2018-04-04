Сегодня истекает срок ответа мессенджера «Телеграм» на требование РКН предоставить ключи декодирования.
Накануне руководитель
международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что «Телеграм» уведомил ведомство о невыполнимости требований ФСБ. Впрочем, в Роскомнадзоре утверждают, что никакого ответа от «Телеграм» не получали.
Комментарии4
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tks 04 апреля 2018 | 01:28
Для гэбятины получить решение суда это такая, жуткая проблема, что пришлось квазизакон через госдурку проталкивать? Самая актуальная из всех актуальнейших проблем безопасности - это безнаказанно, произвольно, бесконтрольно и повально следить за всеми?
lom2011 04 апреля 2018 | 01:54
tks: Не только следить, иногда травить, шельмовать, даже высылать из этого мира.
kmamonov_2 04 апреля 2018 | 01:34
Никогда такого не было,и вот опять!
/А на ютуб расстрел ютуба скинут?/
greeg1 04 апреля 2018 | 02:06
Держись Павел. Подумаешь 5-7% потеряешь. Зато репутация окупится тебе сторицей.