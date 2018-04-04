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01:06, 04 апреля 2018

Лаборатории в Портон-Даун подтвердила, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок».

Между тем, глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил СКАЙ НЬЮЗ, что доказательствами российского происхождения отравляющего вещества лаборатория не располагает. Глава лаборатории подчеркнул также, что создание такого вещества возможно только при поддержке государства. По  словам Эйткенхеда, задача лаборатории заключалась в том, чтобы идентифицировать вещество как «Новичок», а не узнавать его происхождение.

Комментарии

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danko_klisma 04 апреля 2018 | 01:13

Бабка данко1 должна застретиться. Зря тёрлась в холостую!

navsegda 04 апреля 2018 | 01:17

danko_klisma: Ты как говно не тонешь , тебя банят , а ты по новой регишься и воняешь

danko_klisma 04 апреля 2018 | 01:19

navsegda: а тебе завидно, кокломрась?

navsegda 04 апреля 2018 | 01:30

danko_klisma: Я рад что ты есть ) пусть все видят что из себя представляют путинские крымнашисты , ни стыда , ни чести , ни достоинства , ты говно как есть говно , продолжай

danko_klisma 04 апреля 2018 | 01:57

navsegda: хамло с чёрным ртом, перед тобой стыдиться? Тфу на тебя!!!

ivfn 04 апреля 2018 | 01:42

danko_klisma:
Британцам разжижает мозжечок,
И пожирает разума остатки
Таинственный, безродный "Новичок",
Коварный, фантастический и гадкий. :-)

serhio_25__ 04 апреля 2018 | 01:29

Обосрашиеся бриташки разослали методички с отмазками всем своим пропагандонам. Эхо является пропагандоном бриташки?

Что значит, подтвердили? Кого подтвердили? Кто делал первый анализ?
Мей на второй день орет, что это Новичок. Скрипаль дочь спасают антидотом от Новичка. И тут спустя месяц бриташки решили узнать, действительно ли это был Новичок, а то вдруг нет. И все это для того, чтобы заболтать, что бриташка не смогли доказать, что Новичок сделан в России.

Бриташка выглядит все тупее и тупее.

kochar 04 апреля 2018 | 01:58

serhio_25__: "Бриташка выглядит все тупее и тупее."
___________________
Боюсь вы не правы.Это тонкая дипломатическая игра и простым обывателям этого не понять.
Британцы уж точно не тупые, они хитры и много заварушек в мире исходили именно от них.
Только КГБ СССР смогла их остудить, но сейчас все кадры почти просрали и проколы делаются на каждом шагу.
Всё намного проще.

(комментарий скрыт)

salut__521 04 апреля 2018 | 01:58

Портки так радуются, словно получили прибавку к суточным. От чего здесь скакать-то и подбрасывать чепчики?.. Если на яде не стоит надпись "Сделано в говняшке", то это вовсе не отменяет её вины в отравлении.

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