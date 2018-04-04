На  штаб-квартиру Youtube в американском Сан-Бруно совершено вооруженное нападение.

По сведениям Эй-би-си, стрельбу открыла женщина, которая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов. По данным телеканала, 8 человек получили ранения. Полиция подтверждает четырех пострадавших Есть ли погибшие, не уточняется. Между тем, по сведениям ABC, стреляла белая женщина в темной одежде и с платком на голове. В полиции утверждают, что она покончила с собой. В штаб-квартире YouTube работают около 1700 человек.