На штаб-квартиру Youtube в американском Сан-Бруно совершено вооруженное нападение.
По сведениям Эй-би-си, стрельбу открыла женщина, которая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов. По данным телеканала, 8 человек получили ранения. Полиция подтверждает четырех пострадавших Есть ли погибшие, не уточняется. Между тем, по сведениям ABC, стреляла белая женщина в темной одежде и с платком на голове. В полиции утверждают, что она покончила с собой. В штаб-квартире YouTube работают около 1700 человек.
Комментарии2
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estamp 04 апреля 2018 | 01:21
Как это поинято говорить у цивилизованных человеков? "Весьма вероятно она была Путиным"?
babai007 04 апреля 2018 | 02:13
"Шо опять",дипломатов будут высылась