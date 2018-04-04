ГД после трагедии в Кемерове изучит возможность переноса кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи ТЦ

Госдума после трагедии в Кемерове изучит возможность переноса кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи торговых центров. Сегодня этот вопрос обсудят в рамках заседания рабочей группы.

Владельцев торговых центров могут обязать уже в этом году провести реорганизацию. По мнению депутатов, места массовых скоплений людей, а особенно детей, должны находиться на первых этажах. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он выразил надежду, что законодательные инициативы по этому вопросу будут сформулированы уже в весеннюю сессию, а к концу года будет завершена работа по нормативно-правовому регулированию. За оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, могут ввести уголовную ответственность. Депутат признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Но безопасность превыше всего», — заключил он.

В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эту идею «популистской».Там признали, что реализация инициативы возможна только при строительстве новых кинотеатров, а в уже существующих комплексах это вряд ли возможно.

С предложением запретить размещение игровых зон и кинотеатров выше второго этажа выступили несколько депутатов-единороссов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.