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00:00, 04 апреля 2018

ГД после трагедии в Кемерове изучит возможность переноса кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи ТЦ

Госдума после трагедии в Кемерове изучит возможность переноса кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи торговых центров. Сегодня этот вопрос обсудят в рамках заседания рабочей группы.

Владельцев торговых центров могут обязать уже в этом году провести реорганизацию. По мнению депутатов, места массовых скоплений людей, а особенно детей, должны находиться на первых этажах. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он выразил надежду, что законодательные инициативы по этому вопросу будут сформулированы уже в весеннюю сессию, а к концу года будет завершена работа по нормативно-правовому регулированию. За оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, могут ввести уголовную ответственность. Депутат признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Но безопасность превыше всего», — заключил он.

В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эту идею «популистской».Там признали, что реализация инициативы возможна только при строительстве новых кинотеатров, а в уже существующих комплексах это вряд ли возможно.

С предложением запретить размещение игровых зон и кинотеатров выше второго этажа выступили несколько депутатов-единороссов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

Комментарии

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nikitin43 04 апреля 2018 | 00:24

у кремля спросили разрешения на обсуждение ?

maximodiss 04 апреля 2018 | 00:49

nikitin43: То есть дело не в системе взяток, идущей на самый верх, дело не в непрофессионализме и неготовности спецслужб, а в этажности??? Вы серьезно??

thesonhuman 04 апреля 2018 | 01:04

maximodiss: При социализме кинотеатры, клубы и магазины строились отдельно одноэтажные, они были добротные и величественные, а сейчас трамбуют в многоэтажные коробки. Капитализма захотели, вот и имеете. Путин поднял страну с колен, но продолжил капитализм, насаждённый Ельциным. Я не сторонник Сталина, но он оставил после себя в Москве самые лучшие дома сталинки, и для всего народа Победу. Путин не Сталин. Зюганов был бы лучше, он бы не только поднял Россию с колен, но и сознание.

mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 00:28


Похоже, мерзавцы просто хотят содрать бабла с ТРЦ и кинотеатров.
Перенести кинозалы на первые этажи в большинстве случаев вряд ли возможно.

pusin_patriot 04 апреля 2018 | 00:48

mikhail_spb_: Достаточно было обязать, у кого нет запасных если и только, выломать в бетоне проёмы под 4 метра в ширину и два в высоту с противоположной стороны входа - на улицу, с установкой дверей безопасности рычагового открытия изнутри и металлическим серпантином-лестницей шириной 3-и метра. Это пару месяцев работ при желании. На июле например, когда народу не до кинотеатров и для строительных работ самое оно.
Но это же если Дума в стране, думают если там люди, а не этот орган ниже ...

p.s.
По моему здесь вчера так и проскочила новость вне лент и закреплений об инициативах Путина накладывать арест на имущество юр.лиц за "незаконное вознаграждение". Вообще замечательный механизм отжима имущества будет для силовиков, пожрать людей на земле, мне почему-то про отмену выборов губеров вспомнилось, как он свои делишки прокручивал тогда ещё на погибших под те события.

koshkairina 04 апреля 2018 | 00:37

"Назвали эту идею популистской" - интересно, давно ли законы и действующие нормативы называются "идеями"? ПО ЗАКОНУ - даже если "популистскому" - детские комплексы в торговых центрах должны размещаться не выше второго этажа и не дальше 20 метров от аварийного входа! Это ДЕЙСТВУЮЩИЕ строительные нормы и правила! Но для кого-то - всего лишь "популистская идея"(((

neon999 04 апреля 2018 | 01:01

Если какое-то СМИ пишет всерьез про какие-то решения ГД и тем более "изучения" депутатами чего-то - они явно сбрендили, - может чем-то заразились.

salut__521 04 апреля 2018 | 01:02

Типа, если уж горят детишки, то пусть хоть на первых этажах?..

fedor55 04 апреля 2018 | 01:09

Ага вместо того, чтобы реально наказывать пожнадзор за коррупцию давайте все кинотеатры позакрывайте. Госдура за последнее время ни одного полезного закона не приняла, одно вредительство.

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