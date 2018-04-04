Срок ультиматума ФСБ с требованием к Telegram предоставить ключи для дешифровки истекает сегодня
После Роскомнадзор может потребовать заблокировать мессенджер.
Роскомнадзор потребовал в течение 15 дней передать ФСБ ключи шифрования после того, как 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к Федеральной Службе Безопасности. Предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки Telegram технически невозможно, рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера. По его словам, у пользователей есть два вида обмена сообщениями: «облачные» и «секретные чаты». Серверы Telegram не сохраняют послания «секретных чатов», а переписка «облачных чатов» хранится в зашифрованном виде и в разных местах. Декодировать ее администрация сервиса не может, сказано в ответе Telegram Роскомнадзору, отмечает издание «Ведомости».
Осенью Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования сообщений.
Комментарии3
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nikitin43 04 апреля 2018 | 00:26
генерал - полковник фсб якунин из лондона что по этому поводу думает ?
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 00:26
Если чекистам так уж хочется, то почему бы не передать им ключи хоть от нескольких телеграмм?
drtomsky 04 апреля 2018 | 00:59
Вот как эту раковую опухоль из тела страны вырезать? Или это уже терминальная стадия? За сто лет всю страну сожрала.