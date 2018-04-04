Срок ультиматума ФСБ с требованием к Telegram предоставить ключи для дешифровки истекает сегодня

После Роскомнадзор может потребовать заблокировать мессенджер.

Роскомнадзор потребовал в течение 15 дней передать ФСБ ключи шифрования после того, как 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к Федеральной Службе Безопасности. Предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки Telegram технически невозможно, рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера. По его словам, у пользователей есть два вида обмена сообщениями: «облачные» и «секретные чаты». Серверы Telegram не сохраняют послания «секретных чатов», а переписка «облачных чатов» хранится в зашифрованном виде и в разных местах. Декодировать ее администрация сервиса не может, сказано в ответе Telegram Роскомнадзору, отмечает издание «Ведомости».

Осенью Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования сообщений.