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00:00, 04 апреля 2018

Великобритании предстоит извиняться перед Россией из-за «дела Скрипаля», полагают в Кремле

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые данные, обнародованные накануне в Лондоне в рамках расследования покушения на бывшего полковника ГРУ.

В минувший вторник британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом военного назначения. Выяснять, где оно было произведено, не входило в задачи экспертов, подчеркнул руководитель лаборатории Гари Эйткенхед. По его словам, специалисты изучили сам яд, идентифицировали его как вещество «Новичок» и передали данные британским властям, которые также собрали сведения из других своих источников и сделали выводы.
Президент Владимир Путин, комментируя эти сообщения сказал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться примерно в 20 странах мира.

Комментарии

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danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:20

Я тоже пологаю. А вот бабкаданко1 нет.

patrik05 04 апреля 2018 | 00:24

Великобритании предстоит извиняться перед Россией из-за «дела Скрипаля», полагают в Кремле...

Мало того что извиняться, теперь как в фильме "Двойной просчет" (1999), раз Россия уже понесла наказание из-за якобы совершённого покушения, она теперь может отравить Скрипалей "Новичком" и ей уже ничего не будет, потому что нельзя дважды судить, за одно и то же преступление. :

nikitin43 04 апреля 2018 | 00:28

patrik05: беззаконие , а если путена отравят в ответку ?

danko1 04 апреля 2018 | 00:37

nikitin43: Что-то не помню, чтобы Путин или Песков, МИД,МО и прочие извинялись за своё многочисленное враньё.
А тут и вранья не было. Уликой является не доказательство страны-изготовителя яда, что технически по многим причинам сделать нельзя, а многие другие факторы.
И "вы всё врете" и прочие диспетчеры карлосы уже не аргумент.
Веры лжецам и международным преступникам давно нет.

danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:54

danko1: стараямразь1 явилась? Мо.

rabin_tagor 04 апреля 2018 | 00:57

danko_klisma: а Вы, извиняюсь, мразь новая?

danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:59

rabin_tagor: а ты её сожитель, товарищ по койке в психушке.

serhio_25__ 04 апреля 2018 | 00:56

nikitin43: Ладно бриташка обосралась, но вот как обосрались ее пропагандоны на Эхе.
Тебе не стыдно, что ты так нагло врал?

navsegda 04 апреля 2018 | 00:55

danko_klisma: бабкаданко полагает на тебя свой прибор

danko_klisma 04 апреля 2018 | 01:07

navsegda: а ты что её ответчик? Или она приказала тебе ответить? А сама сцыт?

nikitin43 04 апреля 2018 | 00:21

для этого путену надо хорошо отсосать пингвинам Антарктиды.

danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:22

nikitin43: ты уже пробовал?

mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 00:23


Видимо, кадырка с нацлидером решили, что британцы будут извиняться перед ними?
Кремлёвский цирк!

danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:25

mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, кадырка. Хохлотролль из цирка.

kara 04 апреля 2018 | 00:24

выгнать из Совбеза и пусть друг друга жрут на острове.

nichirin 04 апреля 2018 | 00:32

Ну конечно, через мизулиных и тулеевых извинения передадут лично суверену, ага.

bervalano 04 апреля 2018 | 00:33

примерно в 20 странах = = Да чего там! В 120!

petrovich_spb 04 апреля 2018 | 00:35

Британские СМИ: "Get your fucking diplomats back to Russia".
Россия, 1-й канал: "Британия извинилась перед Россией".

alena01 04 апреля 2018 | 00:35

"Я не один в доме живу... Может, это Зинка взяла???"
Шариков и на верху пирамиды остается Шариковым...

trans 04 апреля 2018 | 00:36

Пескову не привыкать нести пургу. Для того и держат.

pravdoiskatel 04 апреля 2018 | 00:42

trans: равно как и его боссу Пу.

neon999 04 апреля 2018 | 00:49

Похоже, кокаин наконец-то доставили в Кремль !

nds 04 апреля 2018 | 00:52

2008 год.

"Впервые за все время расследования загадочного отравления Александра Литвиненко, который скончался в ноябре 2006 г. в одной из лондонских клиник, российские спецслужбы во всеуслышание заявили о своей обиде на Великобританию. В минувшее воскресенье руководитель Службы оперативной информации и международных связей ФСБ генерал-полковник Виктор Колмогоров сообщил, что Лубянку задели необоснованные обвинения в причастности к гибели бывшего ее сотрудника, однако чекисты не прочь взаимодействовать со своими британскими коллегами. Но только в том случае, если дождутся от Лондона официальных извинений."

Чем черт не шутит... Может, в этот раз повезет? Или нет?

jetsam 04 апреля 2018 | 00:52

#Вот, что крест животворящий делает! #(...из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию)

стоило извинится одному (тулеев), второй (мизулина), как кремль поперло на всех....

dpichugin 04 апреля 2018 | 00:56

в Кремле полагают, а в Лондоне уже положили.

salut__521 04 апреля 2018 | 00:58

Следи за средним англицким пальцем, фюрерский лакей.

andrang2 04 апреля 2018 | 01:05

"полагают в Кремле"
Кремль полагает, а кто-то там располагает.

kochar 04 апреля 2018 | 01:05

Если даже окажется что Россия не при чём, это всё равно не прибавит ни копейки престижу нашей страны.
Грехов набралось многовато...,уже и пальцев руки не хватает.

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