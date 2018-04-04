Великобритании предстоит извиняться перед Россией из-за «дела Скрипаля», полагают в Кремле...

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые данные, обнародованные накануне в Лондоне в рамках расследования покушения на бывшего полковника ГРУ.

В минувший вторник британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом военного назначения. Выяснять, где оно было произведено, не входило в задачи экспертов, подчеркнул руководитель лаборатории Гари Эйткенхед. По его словам, специалисты изучили сам яд, идентифицировали его как вещество «Новичок» и передали данные британским властям, которые также собрали сведения из других своих источников и сделали выводы.

Президент Владимир Путин, комментируя эти сообщения сказал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться примерно в 20 странах мира.