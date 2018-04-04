Великобритании предстоит извиняться перед Россией из-за «дела Скрипаля», полагают в Кремле
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые данные, обнародованные накануне в Лондоне в рамках расследования покушения на бывшего полковника ГРУ.
В минувший вторник британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом военного назначения. Выяснять, где оно было произведено, не входило в задачи экспертов, подчеркнул руководитель лаборатории Гари Эйткенхед. По его словам, специалисты изучили сам яд, идентифицировали его как вещество «Новичок» и передали данные британским властям, которые также собрали сведения из других своих источников и сделали выводы.
Президент Владимир Путин, комментируя эти сообщения сказал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться примерно в 20 странах мира.
Комментарии28
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danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:20
Я тоже пологаю. А вот бабкаданко1 нет.
patrik05 04 апреля 2018 | 00:24
Великобритании предстоит извиняться перед Россией из-за «дела Скрипаля», полагают в Кремле...
Мало того что извиняться, теперь как в фильме "Двойной просчет" (1999), раз Россия уже понесла наказание из-за якобы совершённого покушения, она теперь может отравить Скрипалей "Новичком" и ей уже ничего не будет, потому что нельзя дважды судить, за одно и то же преступление. :
nikitin43 04 апреля 2018 | 00:28
patrik05: беззаконие , а если путена отравят в ответку ?
danko1 04 апреля 2018 | 00:37
nikitin43: Что-то не помню, чтобы Путин или Песков, МИД,МО и прочие извинялись за своё многочисленное враньё.
А тут и вранья не было. Уликой является не доказательство страны-изготовителя яда, что технически по многим причинам сделать нельзя, а многие другие факторы.
И "вы всё врете" и прочие диспетчеры карлосы уже не аргумент.
Веры лжецам и международным преступникам давно нет.
danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:54
danko1: стараямразь1 явилась? Мо.
rabin_tagor 04 апреля 2018 | 00:57
danko_klisma: а Вы, извиняюсь, мразь новая?
danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:59
rabin_tagor: а ты её сожитель, товарищ по койке в психушке.
serhio_25__ 04 апреля 2018 | 00:56
nikitin43: Ладно бриташка обосралась, но вот как обосрались ее пропагандоны на Эхе.
Тебе не стыдно, что ты так нагло врал?
navsegda 04 апреля 2018 | 00:55
danko_klisma: бабкаданко полагает на тебя свой прибор
danko_klisma 04 апреля 2018 | 01:07
navsegda: а ты что её ответчик? Или она приказала тебе ответить? А сама сцыт?
nikitin43 04 апреля 2018 | 00:21
для этого путену надо хорошо отсосать пингвинам Антарктиды.
danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:22
nikitin43: ты уже пробовал?
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 00:23
Видимо, кадырка с нацлидером решили, что британцы будут извиняться перед ними?
Кремлёвский цирк!
danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:25
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, кадырка. Хохлотролль из цирка.
kara 04 апреля 2018 | 00:24
выгнать из Совбеза и пусть друг друга жрут на острове.
nichirin 04 апреля 2018 | 00:32
Ну конечно, через мизулиных и тулеевых извинения передадут лично суверену, ага.
bervalano 04 апреля 2018 | 00:33
примерно в 20 странах = = Да чего там! В 120!
petrovich_spb 04 апреля 2018 | 00:35
Британские СМИ: "Get your fucking diplomats back to Russia".
Россия, 1-й канал: "Британия извинилась перед Россией".
alena01 04 апреля 2018 | 00:35
"Я не один в доме живу... Может, это Зинка взяла???"
Шариков и на верху пирамиды остается Шариковым...
trans 04 апреля 2018 | 00:36
Пескову не привыкать нести пургу. Для того и держат.
pravdoiskatel 04 апреля 2018 | 00:42
trans: равно как и его боссу Пу.
neon999 04 апреля 2018 | 00:49
Похоже, кокаин наконец-то доставили в Кремль !
nds 04 апреля 2018 | 00:52
2008 год.
"Впервые за все время расследования загадочного отравления Александра Литвиненко, который скончался в ноябре 2006 г. в одной из лондонских клиник, российские спецслужбы во всеуслышание заявили о своей обиде на Великобританию. В минувшее воскресенье руководитель Службы оперативной информации и международных связей ФСБ генерал-полковник Виктор Колмогоров сообщил, что Лубянку задели необоснованные обвинения в причастности к гибели бывшего ее сотрудника, однако чекисты не прочь взаимодействовать со своими британскими коллегами. Но только в том случае, если дождутся от Лондона официальных извинений."
Чем черт не шутит... Может, в этот раз повезет? Или нет?
jetsam 04 апреля 2018 | 00:52
#Вот, что крест животворящий делает! #(...из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию)
стоило извинится одному (тулеев), второй (мизулина), как кремль поперло на всех....
dpichugin 04 апреля 2018 | 00:56
в Кремле полагают, а в Лондоне уже положили.
salut__521 04 апреля 2018 | 00:58
Следи за средним англицким пальцем, фюрерский лакей.
andrang2 04 апреля 2018 | 01:05
"полагают в Кремле"
Кремль полагает, а кто-то там располагает.
kochar 04 апреля 2018 | 01:05
Если даже окажется что Россия не при чём, это всё равно не прибавит ни копейки престижу нашей страны.
Грехов набралось многовато...,уже и пальцев руки не хватает.