До пяти пострадавших от стрельбы в штаб-квартире Youtube в Калифорнии доставлены в больницу

Об этом сообщает ABC News. По предварительным данным, стреляла белая женщина в тёмной одежде и с платком на голове. Сотрудники компании в социальных сетях сообщили о выстрелах и бегущих людях, некоторые уточнили, что видели кровь на лестнице. Официальных сведений о пострадавших пока нет. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила информацию о стрельбе и стянула к зданию свои силы. Она также рекомендовала местным жителям не приближаться к месту происшествия. В интернеое появилось видео, на котором люди вереницей выходят из здания с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция. У штаб-квартиры дежурят машины скорой помощи.

Корпорация Google, которая владеет компанией Youtube, сообщила, что расследует возможный инцидент со стрельбой.