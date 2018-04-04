До пяти пострадавших от стрельбы в штаб-квартире Youtube в Калифорнии доставлены в больницу
Об этом сообщает ABC News. По предварительным данным, стреляла белая женщина в тёмной одежде и с платком на голове. Сотрудники компании в социальных сетях сообщили о выстрелах и бегущих людях, некоторые уточнили, что видели кровь на лестнице. Официальных сведений о пострадавших пока нет. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила информацию о стрельбе и стянула к зданию свои силы. Она также рекомендовала местным жителям не приближаться к месту происшествия. В интернеое появилось видео, на котором люди вереницей выходят из здания с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция. У штаб-квартиры дежурят машины скорой помощи.
Корпорация Google, которая владеет компанией Youtube, сообщила, что расследует возможный инцидент со стрельбой.
Комментарии9
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hastings 04 апреля 2018 | 00:14
Только не надо примешивать сюда политику!
patrik05 04 апреля 2018 | 00:15
По предварительным данным, стреляла белая женщина в тёмной одежде и с платком на голове...
И казалось Любе, что в тот вечер в клубе
Каждый парень был в неё влюблён
Но не знала Люба, что подруга Люда
Праздник весь сняла на телефон.
Ой Люба Люба, звезда youtuba
Выложила в сеть подруга тварь
Ой Люба Люба, звезда yotuba
Миллион просмотров за январь...
danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:15
patrik05: Хочу надеется, что это не Путин. А вот старуха дагко1 это под вопросом. Бабка опущенная уже сошла с ума. И из Америки не вылезает.
haldey 04 апреля 2018 | 00:14
Надеюсь стреляют не с калаша, а то эти придурки нас обвинят...
fatti 04 апреля 2018 | 00:40
haldey:
\\\\Это был двойник - клон Патрика с женским платком
на голове и это точно, я сам все это видел своими глазами.Пятерых
наповал очередью из калаша. Мои соболезнования родным погибших.Клон Патрика полиция не смогла задержать.Клон сбежал,но его ищут. Найдут ли?..
fedor_v_glaz 04 апреля 2018 | 00:16
А с русским сегментом Youtube, чистящим оппозиционные видосы и скручивающим им лайки и просмотры - такого не произошло ещё?!
danko_klisma 04 апреля 2018 | 00:17
fedor_v_glaz: надеюсь не хоклы. Вы все здесь.
kara 04 апреля 2018 | 00:18
Камикадзе искал руку Кремля, которая забирает у него просмотры
fresh_breeze 04 апреля 2018 | 01:06
"По предварительным данным, стреляла белая женщина в тёмной одежде и с платком на голове. "
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И конечно, кто-то заснял всё это на видео, после чего выложит его на всё тот же Ютуб (а куды же ещё). Чего не сделаешь ради рекорда по лайкам и просмотрам. )))