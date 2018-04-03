В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники компании. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила вызовы, но не уточнила причины. Один из сотрудников Вадим Лаврусик написал в Твиттере, что услышал выстрелы и увидел бегущих людей, после чего с коллегами забаррикадировался в кабинете. Затем людей эвакуировали.

«К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует сообщения о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса Youtube в американском Сан-Бруно (штат Калифорния), предположительно, открыла женщина, она все еще находится на свободе. Об этом сообщила во вторник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, стрелявшая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов. В данный момент полиция ведет поиски стрелявшей, отмечает канал. Официально данная информация не подтверждена, передает ТАСС.

В больнице университета Стэнфорда сообщили о том, что к ним поступили 4-5 пострадавших, однако не уточнили их состояние.