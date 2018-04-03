В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники компании. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила вызовы, но не уточнила причины. Один из сотрудников Вадим Лаврусик написал в Твиттере, что услышал выстрелы и увидел бегущих людей, после чего с коллегами забаррикадировался в кабинете. Затем людей эвакуировали.
«К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует сообщения о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса Youtube в американском Сан-Бруно (штат Калифорния), предположительно, открыла женщина, она все еще находится на свободе. Об этом сообщила во вторник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, стрелявшая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов. В данный момент полиция ведет поиски стрелявшей, отмечает канал. Официально данная информация не подтверждена, передает ТАСС.
В больнице университета Стэнфорда сообщили о том, что к ним поступили 4-5 пострадавших, однако не уточнили их состояние.
Комментарии11
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duch_nic 03 апреля 2018 | 23:24
Опять стрельба в Америке? Я бы удивился, если бы она прекратилась.
navsegda 04 апреля 2018 | 00:49
duch_nic: Съезди в Чечню , Дагестан ....
fresh_breeze 03 апреля 2018 | 23:24
Je suis Youtube?
mavreh 04 апреля 2018 | 00:20
fresh_breeze: je suis sûr, n'est pas?
ochevidno_i_neveroyatno 03 апреля 2018 | 23:42
Педики посорились
...а вот нехер kamikadzedead лайки скручивать, бог не фраер
max3446 03 апреля 2018 | 23:58
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного фото с президентом России Владимиром Путиным устроил небольшую «перестановку» девушек.
Возле Путина их почему-то оказались сразу три, а возле турецкого лидера — ни одной.
«Рокировку Эрдогана» заметил российский журналист Дмитрий Смирнов.
«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину», — отметил корреспондент.
neon999 04 апреля 2018 | 00:47
Может проблема - в неожиданных сбросах числа просмотров с сохранением числа дизлайков ? Явно ведь мухлюют, черти ! Вот у кого-то нервы и не выдержали !
serhio_25__ 04 апреля 2018 | 00:52
neon999: Камикадзе за лайками пришел?
pusin_patriot 04 апреля 2018 | 01:04
serhio_25__: Всей фабрикой его смотрите?
Значит нужно подписаться, чем он вас так выбешивает до мыслей о нём сразу при слове Ютьюб. Т.е. у вас четкая ассоциативная нить уже сформировалась и связка межу ним и видеосервисом.
serhio_25__ 04 апреля 2018 | 01:08
pusin_patriot: Ну ты и деревня, Автоваз не фабрика, а завод.
Да подписывайся на кого хочешь, какое мне дело до тебя, зачем ты мне это написал?
servelat 04 апреля 2018 | 00:59
4.5 пострадавших? Один морально и 4 физически?