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23:20, 03 апреля 2018

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники компании. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила вызовы, но не уточнила причины. Один из сотрудников Вадим Лаврусик написал в Твиттере, что услышал выстрелы и увидел бегущих людей, после чего с коллегами забаррикадировался в кабинете. Затем людей эвакуировали.

«К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует сообщения о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса Youtube в американском Сан-Бруно (штат Калифорния), предположительно, открыла женщина, она все еще находится на свободе. Об этом сообщила во вторник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, стрелявшая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов. В данный момент полиция ведет поиски стрелявшей, отмечает канал. Официально данная информация не подтверждена, передает ТАСС.

В больнице университета Стэнфорда сообщили о том, что к ним поступили 4-5 пострадавших, однако не уточнили их состояние.

Комментарии

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duch_nic 03 апреля 2018 | 23:24

Опять стрельба в Америке? Я бы удивился, если бы она прекратилась.

navsegda 04 апреля 2018 | 00:49

duch_nic: Съезди в Чечню , Дагестан ....

fresh_breeze 03 апреля 2018 | 23:24

Je suis Youtube?

mavreh 04 апреля 2018 | 00:20

fresh_breeze: je suis sûr, n'est pas?

ochevidno_i_neveroyatno 03 апреля 2018 | 23:42

Педики посорились

...а вот нехер kamikadzedead лайки скручивать, бог не фраер

max3446 03 апреля 2018 | 23:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного фото с президентом России Владимиром Путиным устроил небольшую «перестановку» девушек.

Возле Путина их почему-то оказались сразу три, а возле турецкого лидера — ни одной.

«Рокировку Эрдогана» заметил российский журналист Дмитрий Смирнов.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину», — отметил корреспондент.

neon999 04 апреля 2018 | 00:47

Может проблема - в неожиданных сбросах числа просмотров с сохранением числа дизлайков ? Явно ведь мухлюют, черти ! Вот у кого-то нервы и не выдержали !

serhio_25__ 04 апреля 2018 | 00:52

neon999: Камикадзе за лайками пришел?

pusin_patriot 04 апреля 2018 | 01:04

serhio_25__: Всей фабрикой его смотрите?
Значит нужно подписаться, чем он вас так выбешивает до мыслей о нём сразу при слове Ютьюб. Т.е. у вас четкая ассоциативная нить уже сформировалась и связка межу ним и видеосервисом.

serhio_25__ 04 апреля 2018 | 01:08

pusin_patriot: Ну ты и деревня, Автоваз не фабрика, а завод.
Да подписывайся на кого хочешь, какое мне дело до тебя, зачем ты мне это написал?

servelat 04 апреля 2018 | 00:59

4.5 пострадавших? Один морально и 4 физически?

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