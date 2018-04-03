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23:03, 03 апреля 2018

Казанский «Ак Барс» одержал третью победу над челябинским Трактором в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Со счета 0-3 отыграться практически невозможно, хотя «Трактору» удалось это сделать именно в серии с «Ак Барсом» пять лет назад. Победа тогда была настолько значимой, что в новом дворце челябинцев ей посвящены граффити на стенах, да и сама арена носит имя тренера, который тогда руководил «Трактором» – Валерия Белоусова.

В нынешней серии «Ак Барс» выглядит мощнее и увереннее соперников. В двух домашних матчах казанцы сумели победить, уступая по ходу. При переезде на челябинский лед изменилась только очередность забрасывания шайб, но не итог. Данис Зарипов нашел на пятачке Александра Свитова и тот с третьей попытке затолкал шайбу в ворота. Хозяева отыгрались после броска Вишневского, но в овертайме Василий Токранов заработал удаление и сам же его реализовал, пустив шайбу низом от синей линии 2-1 и 3-0 в серии.

Четвертый и, возможно, заключительный матч серии пройдет в Челябинске в ближайший четверг.

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