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23:03, 03 апреля 2018

Компания «Аэрофлот» сняла свои претензии к супруге футболиста Андрея Аршавина

Компания «Аэрофлот» сняла свои претензии к супруге футболиста Андрея Аршавина. Дело прекращено, — сообщает РБК. «Аэрофлот» собирался взыскать около 50-ти тысяч рублей. В середине марта перевозчик сообщил, что Алиса Аршавина компенсировала убытки.

Супругу футболиста сняли с рейса Москва – Алма-Ата в начале января. Тогда в авиакомпании говорили, что Аршавина игнорировала требования экипажа и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на сотрудников. Из-за этого вылет самолета был задержан более чем на полтора часа.

Комментарии

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a_and_ts Александр Симо 03 апреля 2018 | 23:05

Значит девушка адекватно оценила свое положение в российчкой иерархии. И впрямь майор ФСБ.

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