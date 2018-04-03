В Екатеринбурге проверяют сообщения о сотрудниках опеки, которые якобы требуют деньги за усыновления приёмных детей
В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о сотрудниках органов опеки, которые якобы требуют деньги за усыновления приёмных детей. Как сообщает агентство РИА «Новости», проверка началась после публикации в издании The Insider. В материале говорилось, что сотрудники отдела органов опеки Орджоникидзевского района требовали от потенциальных родителей по несколько десятков тысяч рублей за каждого ребёнка.
Комментарии2
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brocer 03 апреля 2018 | 23:09
Дети - это бизнес. В РФ. Да в общем и везде... пока платят пособия. Самые многодетные усыновители в большинстве своем мрази, и только зарабатывают таким образом. Дети с них пример и берут... выходят такие же твари. Замкнутый круг.
kottigr1 03 апреля 2018 | 23:12
brocer: Помнится в ГосДурке кричали "не дадим продавать своих детей!", принимая Закон подлецов... Ну и как ?.. Не дали ? Уже педофилам бедных сирот продают, как в Челябинске и в других российских городах..