В Екатеринбурге проверяют сообщения о сотрудниках опеки, которые якобы требуют деньги за усыновления приёмных детей

В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о сотрудниках органов опеки, которые якобы требуют деньги за усыновления приёмных детей. Как сообщает агентство РИА «Новости», проверка началась после публикации в издании The Insider. В материале говорилось, что сотрудники отдела органов опеки Орджоникидзевского района требовали от потенциальных родителей по несколько десятков тысяч рублей за каждого ребёнка.