Россия сможет прислать в Вашингтон замену своим дипломатам, высланным из США
Об этом заявили в Госдепартаменте. Там исходят из того, что Москва также будет готова принять новых американских дипломатов взамен высылаемых из России.
Вашингтон в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 60 российских дипломатов и закрыл консульство нашей страны в Сиэтле. В ответ Москва сообщила, о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства в Петербурге.
Комментарии4
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testmeter 03 апреля 2018 | 23:07
Новое - это хорошо забытое старое
bozk 03 апреля 2018 | 23:07
60 "новичков" от дипломатии пришлёт
polit_person 03 апреля 2018 | 23:07
Лавко американцы кинули бритов. Вроде и поддержали их, но потери нести за них не собираются.
kottigr1 03 апреля 2018 | 23:09
Ага... Как же .. Скорее всего МИД РФ заскулил и пытается выдать желаемое за действительность.. Уже был случай с высылкой российских дипломатов, которых выпинули из США за мошенничество.. Тогда МИД РФ приложил много усилий, что бы "умаслить" американских партнеров.
Будет торг !