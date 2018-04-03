Россия сможет прислать в Вашингтон замену своим дипломатам, высланным из США

Об этом заявили в Госдепартаменте. Там исходят из того, что Москва также будет готова принять новых американских дипломатов взамен высылаемых из России.

Вашингтон в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 60 российских дипломатов и закрыл консульство нашей страны в Сиэтле. В ответ Москва сообщила, о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства в Петербурге.