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23:00, 03 апреля 2018

Британская военная лаборатория подтвердила, что Сергея Скрипаля отравили веществом «Новичок»

Британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили веществом «Новичок». Выяснять, где оно было произведено, не входило в задачи экспертов. Об этом заявил руководитель лаборатории Гари Эйткенхед. Он уточнил, что специалисты изучили вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Они идентифицировали яд как нервно-паралитическое вещество «Новичок». Эти данные были переданы британским властям, которые собрали сведения и из других своих источников и пришли к выводам, сказал глава лаборатории.

Комментируя эти сообщения, президент Владимир Путин подчеркнул, что Лондон не может идентифицировать страну происхождения отравляющего вещества, и напомнил, что завтра Москва созывает сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Путин считает, что после этой встречи в «деле Скрипаля» будет поставлена точка, — передает агентство ТАСС.

Комментарии

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danko1 03 апреля 2018 | 23:03

Выяснить страну производительницу "Новичка" не было ни технической возможности, ни нужды.
Доказательства вины будут по другим уликам предъявлены.
Но что для Путина доказательства, когда он убийц Литвиненко орденами наградил, хотя их вина в суде была доказана.

ltvjrhfn1 03 апреля 2018 | 23:08

из показаний Юлии Скрипаль:
«В тот день мы с отцом сидели на скамейке в парке, наслаждаясь воздухом британской свободы. Тут наше внимание привлек мужчина, который не спеша приближался к нам с другого конца аллеи. Что-то в нем было странно: то ли надпись «ФСБ» на груди, то ли противогаз, то ли шапка-ушанка. В руках он нес баллончик, похожий на дезодорант, с надписью «Газ «Новичок». Средство ликвидации предателей Родины». Подойдя к нам, он крикнул «Путин передает тебе привет, крыса!» и брызнул из баллончика прямо в лицо моему отцу. Я и мой отец начали задыхаться, а мужчина в противогазе начал исполнять гимн Российской Федерации. Однако закончить его он так и не сумел. Из стоящей рядом машины донесся гудок и крик «Дима, скорее, у меня еще сегодня встреча с Трампом!». Мужчина в противогазе ответил: «Уже бегу, Владимир Владимирович!» и направился к машине».

danko_klisma 03 апреля 2018 | 23:09

danko1: стараямразь1 дергаешься?

andre5 03 апреля 2018 | 23:05

Вот это уже более полная версия новости. А то поцриотические социальные низы уже подумали, что машке захаровой можно верить...

ltvjrhfn1 03 апреля 2018 | 23:11

верить нельзя никому. Даже тому двухметровому ниггеру, который обещал на тебе жениться.

danko_klisma 03 апреля 2018 | 23:12

ltvjrhfn1: он женился. Ты не знаешь.

kara 03 апреля 2018 | 23:09

а что за старые новости? за пол часа Британия установила что это Россия, о чем и незамедлительно доложила всему Миру!

terens 03 апреля 2018 | 23:10

Создатель Новичка сам же сказал что если им уже траванули то не из какой комы ты не выйдешь. Последствия необратимы. Это не Новичок.

lion64___3 03 апреля 2018 | 23:11

Что-то не то пошло у мелкобританских джентльменов. "Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий."
Выходит, всуе хрукали опущенные свидомые, всуе картавили петушки-либерасты. Не получилось на Россию свалить вину. Решили, видно, джентльмены сэкономить (прямо по рекомендации высшей школы экономических гомиков) на содержании шпиона и постановили пустить в расход. Какая теперь польза от этой швали, от полностью отработанного материала? Заодно можно попробовать русских обвинить. Кривовато всё вышло, сели они в собственное дерьмо.

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