Британская военная лаборатория подтвердила, что Сергея Скрипаля отравили веществом «Новичок»

Британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили веществом «Новичок». Выяснять, где оно было произведено, не входило в задачи экспертов. Об этом заявил руководитель лаборатории Гари Эйткенхед. Он уточнил, что специалисты изучили вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Они идентифицировали яд как нервно-паралитическое вещество «Новичок». Эти данные были переданы британским властям, которые собрали сведения и из других своих источников и пришли к выводам, сказал глава лаборатории.

Комментируя эти сообщения, президент Владимир Путин подчеркнул, что Лондон не может идентифицировать страну происхождения отравляющего вещества, и напомнил, что завтра Москва созывает сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Путин считает, что после этой встречи в «деле Скрипаля» будет поставлена точка, — передает агентство ТАСС.