В США вынесли приговор юристу, который фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы
В США вынесли приговор юристу, который фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы. Алекса Ван Дер Цваана обвинили в даче ложных показаний ФБР и приговорили к 30 дням тюрьмы и штрафу в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Блумберг. Алекс Ван Дер Цваан признал свою вину.
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max3446 03 апреля 2018 | 22:57
Штурмовик Harrier Корпуса американской морской пехоты разбился в Джибути на востоке Африки во вторник, передаёт телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования ВМС США.
Сообщается, что штурмовик вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II совершал учебный полёт. Крушение произошло практически сразу после взлёта боевого самолёта из аэропорта Джибути — Амбули.
Лётчик катапультировался, но получил серьёзные травмы и был госпитализирован. На земле никто пострадавших в результате авиакатастрофы нет. Инфраструктура аэропорта не пострадала.
По слухам либерастня завтра объявила день траура ведь штурмовик их хозяев потерпел крушение
vyk_usguy 03 апреля 2018 | 22:59
Вытращили таки одного враля за длинный язык, хорошо но мало!
neon999 03 апреля 2018 | 23:10
В России за "неправильный" лайк или репост можно на несколько лет сесть, а 30 суток дают просто "для профилактики". А тут, проклятые пиндосы либеральничают.