В США вынесли приговор юристу, который фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы. Алекса Ван Дер Цваана обвинили в даче ложных показаний ФБР и приговорили к 30 дням тюрьмы и штрафу в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Блумберг. Алекс Ван Дер Цваан признал свою вину.