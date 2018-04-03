Нижегородская колония подала в суд на Марию Алёхину и газету «Собеседник» из-за статьи об использовании труда заключённых. Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщает сайт «Медиазона». Поводом стала статья, вышедшая в «Собеседнике» в августе прошлого года. Тогда участница группы Pussy Riot Мария Алехина рассказала, что рабочий день заключенных длится от 8-ми до 12-ти часов. Людям начисляют за это по 200-300 рублей, причем часть этой суммы удерживается. В материале делаются предположения, что на эти заказах зарабатывают администрация колонии и высокопоставленные сотрудники ФСИН.

Истец требует признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и выпустить опровержение.