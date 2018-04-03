Нижегородская колония подала в суд на Марию Алёхину и газету «Собеседник»
Нижегородская колония подала в суд на Марию Алёхину и газету «Собеседник» из-за статьи об использовании труда заключённых. Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщает сайт «Медиазона». Поводом стала статья, вышедшая в «Собеседнике» в августе прошлого года. Тогда участница группы Pussy Riot Мария Алехина рассказала, что рабочий день заключенных длится от 8-ми до 12-ти часов. Людям начисляют за это по 200-300 рублей, причем часть этой суммы удерживается. В материале делаются предположения, что на эти заказах зарабатывают администрация колонии и высокопоставленные сотрудники ФСИН.
Истец требует признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и выпустить опровержение.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 03 апреля 2018 | 22:40
Действительно, написали об одной колонии, а такая ситуация всюду.
Там миллиарды огромные крутятся, принося доход начальникам и высокопоставленному ворью.
Надзиратели по мелкому на взятках зарабатывают.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 22:52
А зачем Маня из "Бешеных Вагин" курицу то себе кой-куда засовывала??
Прилюдно.
Не понятно... Кто-нибудь подскажет?
serjo1977 03 апреля 2018 | 22:40
Сочетание честь, достоинство и ФСИН - уже (не)смешно...
brocer 03 апреля 2018 | 22:42
serjo1977: Какая страна, такое и ФСИН.
kottigr1 03 апреля 2018 | 22:43
serjo1977: Наверное российские вертухаи переживают, что российские читатели сравнив описания Алехиной и их нынешнюю реальность ломануться в колонию как на курорт.. К издевательствам в России уже давно все привыкли, но ведь в тюрьме ещё и бесплатно кормят !
brocer 03 апреля 2018 | 22:50
kottigr1: Не кормят там особо. Точнее никак не кормят, тех, кто на фирму не работает. За счет передач и выживают. Выходят полутрупами.
fresh_breeze 03 апреля 2018 | 23:03
brocer:
"Выходят полутрупами."
-------------------------------------
Да что-то не похожа та Машка на полутруп, судя по её фото сверху в анонсе программы.