Полиция отпустила всех задержанных на сегодняшней акции против блокировки Telegram
Полиция отпустила всех задержанных на сегодняшней акции против блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает ОВД Инфо. Этим вечером у здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту активисты начали вслух читать отрывки из личных переписок в мессенджере Telegram, после чего восемь человек отправили в автозак и увезли в отделение.
Мессенджер Telegramможет быть заблокирован уже завтра. Истекает срок, в который его обязали передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Комментарии1
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max3446 03 апреля 2018 | 22:45
я им не пользуюсь, поэтому лично мне ни холодно ни жарко закроют его или нет, а вот слышал оппозиционные боевики с его помощью свои антинародные погромы координировали через него, от того и боятся передачи ключей