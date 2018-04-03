Полиция отпустила всех задержанных на сегодняшней акции против блокировки Telegram

Полиция отпустила всех задержанных на сегодняшней акции против блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает ОВД Инфо. Этим вечером у здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту активисты начали вслух читать отрывки из личных переписок в мессенджере Telegram, после чего восемь человек отправили в автозак и увезли в отделение.

Мессенджер Telegramможет быть заблокирован уже завтра. Истекает срок, в который его обязали передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.