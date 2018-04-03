В Дагестане, по некоторым данным, появилось неофициальное распоряжение не призывать в армию жителей республики
Об этом со ссылкой на источник сообщает проект «Кавказ. Реалии». По его данным, молодых людей не вызывают в военкомат, им не направляют повесток. Тех, кто приходит самостоятельно, отправляют домой. Как отмечает источник, этим активно пользуются жители других регионов, например, Ростовской области – молодые люди прописываются в Дагестане и не бояться быть призванными на службу.
Комментарии8
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a8olduin 03 апреля 2018 | 22:39
Когда я читаю в новости на Эхе - "по некоторым данным", уже знаю - 100% фейк.
kottigr1 03 апреля 2018 | 22:45
a8olduin: На Кавказе нет дураков для службы в рядах российской армии ! .. Ищите в других "российских глубинках".. !
vlastimil_popogrebski 03 апреля 2018 | 22:53
kottigr1: в МО сидят умные знающие люди. Понимают кому что можно доверить а кому нет
navsegda 03 апреля 2018 | 22:56
a8olduin: А зачем тогда читаешь ? Работа такая , да )))))))))))
inna2101 03 апреля 2018 | 22:57
a8olduin: а интернетом пользоваться не умеем? поищите, сколько было призвано оттуда в 2017 г.
alo0000 03 апреля 2018 | 22:41
Не готовить из молодежи боевиков, а вождей их племен лишить "белых" капиталов - вещь необходимая, но для стабилизации в Дагестане далеко недостаточная.
varangian2011 03 апреля 2018 | 23:00
alo0000: В Кремле боятся появления армии Асхабов Алибековых. )
brocer 03 апреля 2018 | 22:47
За пидаров считают, или просто боятся? Скорее второе.