В Дагестане, по некоторым данным, появилось неофициальное распоряжение не призывать в армию жителей республики

Об этом со ссылкой на источник сообщает проект «Кавказ. Реалии». По его данным, молодых людей не вызывают в военкомат, им не направляют повесток. Тех, кто приходит самостоятельно, отправляют домой. Как отмечает источник, этим активно пользуются жители других регионов, например, Ростовской области – молодые люди прописываются в Дагестане и не бояться быть призванными на службу.