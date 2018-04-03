Россия решила ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем C-400. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой. И Реджеп Тайип Эрдоган эту информацию подтвердил.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 было подписано в Анкаре в конце прошлого года.