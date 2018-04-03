Россия решила ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем C-400
Россия решила ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем C-400. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой. И Реджеп Тайип Эрдоган эту информацию подтвердил.
Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 было подписано в Анкаре в конце прошлого года.
Комментарии23
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aorswen 03 апреля 2018 | 22:37
фейспалм бугага. чувак его самолёт сбил, а он поехал ему с-400 продавать в ответ. совсем туго с баблом в общаке ОПГ "Озеро"?? ))
navsegda 03 апреля 2018 | 22:39
aorswen: надо сбить ещё скидка будет
doorin 03 апреля 2018 | 22:41
В ответ на закупку турками C-300 представитель
ЦРУ Николь де Хэй, объявила, что
USA решили создать "Курдское государство"
восточнее реки Ефрат.
Курды показали, что они достойны своего государства.
Теперь самое важное собрать курдский "кулак" и вдарить
им по русским и туркам в Сирии. В случае успеха размеры нового
"Курдистана" будут в границах бывшей Сирии, которая
доживает свои последние дни.
\ NYT \
danko1 03 апреля 2018 | 22:44
За деньги россиян ( невозвратные кредиты) будем обеспечивать страну НАТО современным (?) оружием.
gordy 03 апреля 2018 | 22:50
В обмен на помидоры?
danko_klisma 03 апреля 2018 | 22:52
danko1: стараямрась1 и ты прибежала?
osho___ 03 апреля 2018 | 23:04
danko_klisma: Ты уже вытащил клизму со своей жопы?
Зря.Щас гоаном всю ветку забрызгаешь.
osho___ 03 апреля 2018 | 22:53
на женщина проработала 20 лет в Москве на самоварном заводе, но за это время так и не смогла приобрести себе самовар. Отчаявшись, она пишет письмо в ЦК КПСС: “Я проработала уже 20 лет на самоварном заводе, но у меня до сих пор нету самовара”. К ее удивлению через какое—то время приходит ответ: “Уважаемая.....! К сожалению, ЦК не может Вам помочь в приобретении самовара. Но учитывая Ваш стаж работы и Ваши заслуги, мы разрешаем Вам в виде исключения брать с работы по одной детали в день домой и собрать себе самовар самостоятельно.” Через два года женщина снова пишет письмо в ЦК КПСС: “Я в отчаянии. Я все сделала, как вы написали. Я каждый день приносила с работы по одной детали... И что я имею в результате — в моем огороде стоят две ракеты СС20, но у меня все так же до сих пор нету самовара.”
brocer 03 апреля 2018 | 22:45
doorin: У них давно уже должно быть свое государство. Только география не позволяет к сожалению. Лучше бы союз заключили с соседями, а не с заокеанскими.
lezhin 03 апреля 2018 | 22:50
Россия опять препятствует доминированию авиации США. Нужно больше санкций!
brocer 03 апреля 2018 | 22:58
lezhin: К сожалению США и без авиации Сирию разделит (судя по всему). А может и к счастью для населения Сирии.
yakov18 03 апреля 2018 | 23:01
doorin: В страну НАТО-С400...Молодцы...
Благодаря поставкам Кипру и Болгарии-С300, и НАТО и ВВС Израиля научились их преодолевать...
Теперь С400 в Турцию и Сауд.Аравию и еще б кому-С500 впарить-и Россия останется и без ПРО и без ПВО..
kottigr1 03 апреля 2018 | 22:40
aorswen: Дожили... Турция даже бесплатно не торопится брать "не имеющие аналогов в мире" С-400, в бытности покрашенные нано-суриком С-300... Неужели придется ещё и приплатить.. !?
igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 22:43
kottigr1: вова про сбитый самолёт говорит, что турки помидорами не отделаются! А теперь с С400 уж точно отделаются именно ими! И это в лучшем случае!
osho___ 03 апреля 2018 | 22:45
kottigr1:Зеленые с-300
Желтые с- 400
Красные с-500
Черные с-600.
Самое главное, чтоб краски хватило
igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 22:41
aorswen: ишь, как задружились, точно гитлер со сталиным!
mikr 03 апреля 2018 | 22:42
Покупка такого оружия, как ЗРК С-400 является откровенным реверансом в сторону покупателя. Ведь ни для кого не секрет, что умное оружие не стреляет по своим. Следовательно, Эрдоган покупает оружие ПРОТИВ АМЕРИКАНЦЕВ. Это - факт, с далеко идущими выводами...
mikr 03 апреля 2018 | 22:44
mikr: Поправка.
Покупка такого оружия, как ЗРК С-400 является откровенным реверансом в сторону не покупателя а ПРОДАВЦА.
yakov18 03 апреля 2018 | 23:05
mikr: Глупец-это оружие не сможет стрелять по ЧУЖИМ, научившимся подавлять его радары...Иеперь турком будет НАПЛЕВАТЬ на ПВО России в Сирии и на С300 и на С400..А сбивать они будут пиндосскими пэтриотами..
navsegda 03 апреля 2018 | 22:42
Ни одна система ПВО в мире на сегодня не способна отразить массированный авиаудар , например 59 тамагавков
alo0000 03 апреля 2018 | 22:49
Парочку таких друзей и - врагов не надо. А - в кредит... Напоминает харакири.
neyexo 03 апреля 2018 | 22:53
Кредитное соглашение - даром кто же откажется.
Тот кто придет после Эрдогана - платить не будет.
Если папа Асад никогда не платил, почему должен платить Эрдоган?
neon999 03 апреля 2018 | 23:05
На хрена эти поставки Путину ? Нефтяных денег не хватает, потому что Сечин все проедает ?