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22:30, 03 апреля 2018

Россия решила ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем C-400

Россия решила ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем C-400. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой. И Реджеп Тайип Эрдоган эту информацию подтвердил.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 было подписано в Анкаре в конце прошлого года.

Комментарии

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aorswen 03 апреля 2018 | 22:37

фейспалм бугага. чувак его самолёт сбил, а он поехал ему с-400 продавать в ответ. совсем туго с баблом в общаке ОПГ "Озеро"?? ))

navsegda 03 апреля 2018 | 22:39

aorswen: надо сбить ещё скидка будет

doorin 03 апреля 2018 | 22:41

В ответ на закупку турками C-300 представитель
ЦРУ Николь де Хэй, объявила, что
USA решили создать "Курдское государство"
восточнее реки Ефрат.

Курды показали, что они достойны своего государства.
Теперь самое важное собрать курдский "кулак" и вдарить
им по русским и туркам в Сирии. В случае успеха размеры нового
"Курдистана" будут в границах бывшей Сирии, которая
доживает свои последние дни.

\ NYT \

danko1 03 апреля 2018 | 22:44

За деньги россиян ( невозвратные кредиты) будем обеспечивать страну НАТО современным (?) оружием.

gordy 03 апреля 2018 | 22:50

В обмен на помидоры?

danko_klisma 03 апреля 2018 | 22:52

danko1: стараямрась1 и ты прибежала?

osho___ 03 апреля 2018 | 23:04

danko_klisma: Ты уже вытащил клизму со своей жопы?
Зря.Щас гоаном всю ветку забрызгаешь.

osho___ 03 апреля 2018 | 22:53

на женщина проработала 20 лет в Москве на самоварном заводе, но за это время так и не смогла приобрести себе самовар. Отчаявшись, она пишет письмо в ЦК КПСС: “Я проработала уже 20 лет на самоварном заводе, но у меня до сих пор нету самовара”. К ее удивлению через какое—то время приходит ответ: “Уважаемая.....! К сожалению, ЦК не может Вам помочь в приобретении самовара. Но учитывая Ваш стаж работы и Ваши заслуги, мы разрешаем Вам в виде исключения брать с работы по одной детали в день домой и собрать себе самовар самостоятельно.” Через два года женщина снова пишет письмо в ЦК КПСС: “Я в отчаянии. Я все сделала, как вы написали. Я каждый день приносила с работы по одной детали... И что я имею в результате — в моем огороде стоят две ракеты СС20, но у меня все так же до сих пор нету самовара.”

brocer 03 апреля 2018 | 22:45

doorin: У них давно уже должно быть свое государство. Только география не позволяет к сожалению. Лучше бы союз заключили с соседями, а не с заокеанскими.

lezhin 03 апреля 2018 | 22:50

Россия опять препятствует доминированию авиации США. Нужно больше санкций!

brocer 03 апреля 2018 | 22:58

lezhin: К сожалению США и без авиации Сирию разделит (судя по всему). А может и к счастью для населения Сирии.

yakov18 03 апреля 2018 | 23:01

doorin: В страну НАТО-С400...Молодцы...
Благодаря поставкам Кипру и Болгарии-С300, и НАТО и ВВС Израиля научились их преодолевать...
Теперь С400 в Турцию и Сауд.Аравию и еще б кому-С500 впарить-и Россия останется и без ПРО и без ПВО..

kottigr1 03 апреля 2018 | 22:40

aorswen: Дожили... Турция даже бесплатно не торопится брать "не имеющие аналогов в мире" С-400, в бытности покрашенные нано-суриком С-300... Неужели придется ещё и приплатить.. !?

igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 22:43

kottigr1: вова про сбитый самолёт говорит, что турки помидорами не отделаются! А теперь с С400 уж точно отделаются именно ими! И это в лучшем случае!

osho___ 03 апреля 2018 | 22:45

kottigr1:Зеленые с-300
Желтые с- 400
Красные с-500
Черные с-600.
Самое главное, чтоб краски хватило

igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 22:41

aorswen: ишь, как задружились, точно гитлер со сталиным!

mikr 03 апреля 2018 | 22:42

Покупка такого оружия, как ЗРК С-400 является откровенным реверансом в сторону покупателя. Ведь ни для кого не секрет, что умное оружие не стреляет по своим. Следовательно, Эрдоган покупает оружие ПРОТИВ АМЕРИКАНЦЕВ. Это - факт, с далеко идущими выводами...

mikr 03 апреля 2018 | 22:44

mikr: Поправка.
Покупка такого оружия, как ЗРК С-400 является откровенным реверансом в сторону не покупателя а ПРОДАВЦА.

yakov18 03 апреля 2018 | 23:05

mikr: Глупец-это оружие не сможет стрелять по ЧУЖИМ, научившимся подавлять его радары...Иеперь турком будет НАПЛЕВАТЬ на ПВО России в Сирии и на С300 и на С400..А сбивать они будут пиндосскими пэтриотами..

navsegda 03 апреля 2018 | 22:42

Ни одна система ПВО в мире на сегодня не способна отразить массированный авиаудар , например 59 тамагавков

alo0000 03 апреля 2018 | 22:49

Парочку таких друзей и - врагов не надо. А - в кредит... Напоминает харакири.

neyexo 03 апреля 2018 | 22:53

Кредитное соглашение - даром кто же откажется.
Тот кто придет после Эрдогана - платить не будет.
Если папа Асад никогда не платил, почему должен платить Эрдоган?

neon999 03 апреля 2018 | 23:05

На хрена эти поставки Путину ? Нефтяных денег не хватает, потому что Сечин все проедает ?

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