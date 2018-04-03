Мэрия Москвы, по некоторым данным, согласилась профинансировать похороны Михаила Угарова

Об этом говорится на сайте Театра.doc, художественным руководителем которого являлся драматург и режиссёр. Сотрудники театра обвинили городскую администрацию во лжи. Они говорят, что чиновники стали рассказывать журналистам, будто семья сама отказалась от бесплатного места на кладбище.

Сегодня руководство Театра.doc обратилось к зрителям с просьбой о помощи в организации похорон художественного руководителя театра Михаила Угарова. Похороны режиссера запланированы на 5 апреля на Троекуровском кладбище Москвы. Для погребения необходимо собрать 740 тысяч рублей.

Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, пояснили сотрудники театра. «Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром», — добавили в Театре.doc