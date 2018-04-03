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22:05, 03 апреля 2018

Мэрия Москвы, по некоторым данным, согласилась профинансировать похороны Михаила Угарова

Об этом говорится на сайте Театра.doc, художественным руководителем которого являлся драматург и режиссёр. Сотрудники театра обвинили городскую администрацию во лжи. Они говорят, что чиновники стали рассказывать журналистам, будто семья сама отказалась от бесплатного места на кладбище.

Сегодня руководство Театра.doc обратилось к зрителям с просьбой о помощи в организации похорон художественного руководителя театра Михаила Угарова. Похороны режиссера запланированы на 5 апреля на Троекуровском кладбище Москвы. Для погребения необходимо собрать 740 тысяч рублей.

Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, пояснили сотрудники театра. «Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром», — добавили в Театре.doc

Комментарии

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mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 22:14

И у налогоплательщиков спросили? По-демократическому так.

alo0000 03 апреля 2018 | 22:44

mbh_vor_n1: 18-го спросили. И они громко ответили:"Правильное решение!"

ugiazov 03 апреля 2018 | 22:16

И куда же уходят эти 740 тысяч? Откуда такая цифра?

kara 03 апреля 2018 | 22:20

это урок хомячью, которое хочет власти либералов. они даже на своего не стали деньги собирать, хотя могли

djuga 03 апреля 2018 | 23:00

kara: они даже на своего не стали деньги собирать, хотя могли
========================================================================================

Вы лжете. Нагло и хамски. Деньги люди отправляли, я это знаю точно.
А вы подлец, пропутинская портянка. Это я тоже знаю точно.

rodnic 03 апреля 2018 | 22:33

Пошли в жопу. Однажды уже !Гоголь Центр" "профинансировали".

abuvgrobu 03 апреля 2018 | 22:36

Троекуровское кладбище является филиалом Новодевичьего. И с какого рожна эти деятели решили, что им всё должно полагаться бесплатно ? Театр.док считает ? Так пусть он и оплачивает, а перед государством заслуг у покойничка нет. От слова "вообще"..

djuga 03 апреля 2018 | 23:03

abuvgrobu: И с какого рожна эти деятели решили, что им всё должно полагаться бесплатно ?
========================================================================================

Вы чего так распереживались-то? Ваше место заняли, что ли?
Лучше о Тулееве подумайте - о его пожизненной резиденции, помощниках-кортежах и о том, что это будем оплачивать мы с вами. И это нам обойдется не в 740 тыс руб. разово, а в десять раз больше и ежемесячно.

alo0000 03 апреля 2018 | 22:46

За государственный счет у нас хоронят бомжей и очень заслуженных.

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