В Госдуму внесли новый законопроект об ограничениях для владельцев соцсетей
В частности, их предлагают обязать не допускать распространения «недостоверной общественно значимой информации».
Новые требования предложено распространить на владельцев соцсетей с суточной аудиторией больше ста тысяч пользователей. Согласно законопроекту, они должны будут создать на территории России свое представительство. Кроме того, в обязанности руководства соцсетей будет входить блокирование экстремистского и другого запрещенного контента по запросам пользователей в течение суток. Для заявлений пользователей будет создан специальный реестр, доступ к которому должен быть обеспечен по первому требованию Роскомнадзора. Наконец, владелец соцсети будет обязан не допустить, чтобы с ее помощью распространялась «недостоверная общественно значимая информация». Как сообщает «Интерфакс», авторами поправок стали депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.
По словам депутата Боярского, законопроект был разработан давно, но его дополнили с учетом трагических событий в Кемерово. Ранее в соцсетях распространялись сведения о том, что власти скрывают реальное количество жертв при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sensei54 03 апреля 2018 | 22:10
А достоверная общественно значимая информация где продается? Не иначе, в военторге.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 22:18
Нужные, своевременные и совершенного логичные ограничения.
Вот только мягковаты.
prostovanya 03 апреля 2018 | 22:24
mbh_vor_n1: Для вас достаточно двух ТВ каналов: первый и второй...
hysteria 03 апреля 2018 | 22:28
То ли дело "чебурашка" самая справедливая интернет-сеть, не даст соврать. Уши как локаторы, мышь не проползет, не пискнит.
danko1 03 апреля 2018 | 22:26
mbh_vor_n1: То, что Путин - наглый вор, информация достоверная, установленная не только комиссией ЛенСовета под руководством Салье, но и следствием.
Да и перстень именной кубка Стэнли Путин украл нагло под телекамеры, о чем в Канаде и США большой шум был, хотя Песков 7 лживых версий по этому поводу выдвинул, он не видел Путин перстня, до того, что это подарок ( хотя по ТВ было видно, что охранники оттеснили канадского миллиардера и не дали ему забрать у Путина свой именной перстень) до украли из кремлевской библиотеки.
И пресс-секретарь Путина когда за свою пургу отвечать начнет?
У нас любую правду ложью объявят, а наглую ложь власти правдой. Зазеркалье.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 22:31
danko1: Ты мельдоний сегодня принимала или опять пропустила? Так мозги не вылечиишь...
navsegda 03 апреля 2018 | 22:11
Скоро поймут что ни хрена не получается с контролем и отключат интернет 99.9%
jetsam 03 апреля 2018 | 22:15
щедра, очень щедра земля российская на ископаемых.... а на идиотов - особенно!
jamba 03 апреля 2018 | 22:21
Думаю, закон, разрешающий россиянам собирать валежник, принятый сегодня Госдумой, с лихвой перекрывает это неудобство!;))))
glock09 03 апреля 2018 | 22:22
Ограничить, запретить, ужесточить контроль и т.п. Какие ещё предложения могут поступить в эту контору?
prostovanya 03 апреля 2018 | 22:26
glock09: Уточним: родиться в этой конторе в угоду главному кремлёвскому дяде...
ugiazov 03 апреля 2018 | 22:23
А за киселёво-соловьиный помёт накажут?
prostovanya 03 апреля 2018 | 22:28
ugiazov: За этот помёт покуда поощрять велено... Лет шесть, по прикидкам...
antimrakobes 03 апреля 2018 | 22:24
"Бешеный принтер" продолжает демонстрировать свою некомпетентность и ненужность.
grigorcar 03 апреля 2018 | 22:29
"законопроект дополнили с учетом трагических событий в Кемерово. ранее в соцсетях распространялись сведения о том, что власти скрывают реальное количество жертв"
------------------------------------
теперь реальные сведения будут блокировать по закону.
nikolashin2017 03 апреля 2018 | 22:32
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве россиян бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Одобренная норма переводит валежник из категории древесины в разряд недревесных лесных ресурсов:
пробирается народ сквозь лесной валежник:
веселее стало жить и расцвел подснежник...
trans 03 апреля 2018 | 22:35
Видимо все идет к тому что позакрывают соцсети, типа достаточно вам Соловьева, Киселева и "Пусть говорят".
zhrv 03 апреля 2018 | 22:36
Блин, вот же бессердечные! А чем тролли на жизнь тогда будут зарабатывать, если все закроют?