В Госдуму внесли новый законопроект об ограничениях для владельцев соцсетей

В частности, их предлагают обязать не допускать распространения «недостоверной общественно значимой информации».

Новые требования предложено распространить на владельцев соцсетей с суточной аудиторией больше ста тысяч пользователей. Согласно законопроекту, они должны будут создать на территории России свое представительство. Кроме того, в обязанности руководства соцсетей будет входить блокирование экстремистского и другого запрещенного контента по запросам пользователей в течение суток. Для заявлений пользователей будет создан специальный реестр, доступ к которому должен быть обеспечен по первому требованию Роскомнадзора. Наконец, владелец соцсети будет обязан не допустить, чтобы с ее помощью распространялась «недостоверная общественно значимая информация». Как сообщает «Интерфакс», авторами поправок стали депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

По словам депутата Боярского, законопроект был разработан давно, но его дополнили с учетом трагических событий в Кемерово. Ранее в соцсетях распространялись сведения о том, что власти скрывают реальное количество жертв при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».