Эксперты британской военной лаборатории не установили страну-производителя вещества «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.Такой задачи и не стояло, сказал в интервью телеканалу Sky News глава лаборатории Гари Эйткенхенд. Он пояснил, что для установления страны— производителя «Новичка» необходимые данные, которые есть только у правительства.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя заявление главы лаборатории сказал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться примерно в 20 странах мира. Президент также выразил надежду, что после завтрашней встречи членов исполкома Организации по запрещению химического оружия, которую созывает Москва, ситуация с делом об отравлении Скрипалей окончательно прояснится.

Ну а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Лондону придётся принести извинения Москве. При этом он отметил, что это долгая история. «Маразм зашел очень далеко», — добавил Песков.