Эксперты британской военной лаборатории не установили страну-производителя вещества «Новичок»
Эксперты британской военной лаборатории не установили страну-производителя вещества «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.Такой задачи и не стояло, сказал в интервью телеканалу Sky News глава лаборатории Гари Эйткенхенд. Он пояснил, что для установления страны— производителя «Новичка» необходимые данные, которые есть только у правительства.
Российский лидер Владимир Путин, комментируя заявление главы лаборатории сказал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться примерно в 20 странах мира. Президент также выразил надежду, что после завтрашней встречи членов исполкома Организации по запрещению химического оружия, которую созывает Москва, ситуация с делом об отравлении Скрипалей окончательно прояснится.
Ну а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Лондону придётся принести извинения Москве. При этом он отметил, что это долгая история. «Маразм зашел очень далеко», — добавил Песков.
Комментарии67
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aorswen 03 апреля 2018 | 22:03
Портянки! Фас! Ближайшие дни у вас не будет выходных ))
meister_luvin 03 апреля 2018 | 22:05
aorswen:
будут повторять 1 канал, что отравление - урок всем перебежчикам из России
gordy 03 апреля 2018 | 22:07
При следующем Короле Георге?
doorin 03 апреля 2018 | 22:09
После того как не удалось установить ни страну
происхождения, ни методы доставки, изготовления
и применения "Новичка" - после этого супруга британской
королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа
разбил удар. Сейчас он срочно госпитализирован в
реанимацию больницы Короля Эдварда VIII.
"Если с герцогом Эдинбургским Филиппом что-нибудь
случится, то в этом будут несомненно виноваты русские" - заявила Терез Мэй.
\ The Times \
minerr 03 апреля 2018 | 22:19
Ну а хоть из какой страны гречка надеюсь определили?
duch_nic 03 апреля 2018 | 22:23
minerr: Из укропии вестимо. На крайняк, из Польши.
Ну это ладно... а вот дверная ручка оказалась американская. Трамп в растерянности - опять его ЦРУ подставляет.
splin2 03 апреля 2018 | 22:52
duch_nic: В свое время Путин требовал предъявления рогов и копыт хакеров, взломавших серверы демпартии.
..//
Процесс установления идет безостановочно: и хакеров экстрадируют В США со всего мира в США, и шустрые "поварята" названы поименно
Сейчас он выразил надежду, что будет установлено чьи рога и копыта засветились при отравлении Скрипалей.
Мы вместе с duch_nic тоже надеемся на это.))
duch_nic 03 апреля 2018 | 23:04
splin2: //... и хакеров экстрадируют В США со всего мира//
Странно это... хакеры российские сидят не в России, а "по всему миру"?
Россия крутая страна! Управляет не только своими хакерами, но и чужими! )))
haldey 03 апреля 2018 | 22:13
gordy: Иногда кажется, что Вы бредите(((
Путин в изоляции, что там еще из вашего бреда...
По поводу встречи ОЗХО, там уже заданы вопросы, ответы на которые не просто прояснят ситуацию, а полностью изобличат ложь Терезы!
patrik05 03 апреля 2018 | 22:13
Эксперты британской военной лаборатории не установили страну-производителя вещества «Новичок»...
Это невозможно, все порядочные люди знают, что именно этот "Новичок" был произведёт в России.
s_talker002 03 апреля 2018 | 22:19
patrik05:
Каждый неполживый опп,,а также преждевременно покинувший Отечество, должен знать что у альбионцев этих *новичков* хватит на всех.
И об этом не надо забывать.
Не пожалеют никого.
haldey 03 апреля 2018 | 22:19
patrik05: Боевая Гречка уже применялась при сбитии боинга, за что и была повышена в звании, об этом уже догадываются самые порядочные из всех порядочных!
А если серьезно, жалко этих убогих адептов ЭМ, им надо продолжать врать, а уже никак(((
able_seamans 03 апреля 2018 | 22:24
haldey: Ты ублюдок конченный. При крушении боинга погибло почти 300 человек, а ты кино с этого гоняешь? До чего мерзопакостные и ничтожные людишки ...
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 22:26
able_seamans: Кастрюля! Ваши киборги-хуиборги в одной только Горловке людей (включая маленьких детей!) убили, что на 5 боингов хватит.
Ты также переживал по этому поводу?
able_seamans 03 апреля 2018 | 22:33
sveklotron_7: Ты чего сюда влез укурок? Заступаешься за своего бойфренда? Судя по высерам пригожинских дегенератов, туда набирают обдолбленных кретинов прямо из притонов...
danko_klisma 03 апреля 2018 | 22:35
able_seamans: чёрт конченный.
able_seamans 03 апреля 2018 | 22:40
danko_klisma: Мог бы не представляться. То что ты черт, а ко всему еще и тупоголовый все и так в курсе...
haldey 03 апреля 2018 | 22:34
able_seamans: А почему, Терезе не сказать, карга старая, не трогай Боинг там столько невинных погибло, а ты ими козыряешь...
Слюни подбери, после тебя не утереться...
Да, и это она "ублюдок конченный" и борис с ней, что я, на сайте, а они это всему миру через послов впарили в своих журналах "мурзилка"(((
minerr 03 апреля 2018 | 22:25
patrik05: /////все порядочные люди знают, что именно этот "Новичок" был произведёт в России.////
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А если он и не призведен в России, то это говорит только лишь о том, что Россия использовала "Новичек" произведенный в другой стране. Как то так.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 22:10
От сей новости ... продажное хомячьё эм дружно, синхронно, глубоко и надолго засунули друг другу языки в известные места.
navsegda 03 апреля 2018 | 22:13
mbh_vor_n1: видно по текстам что тянет тебя на всякие извращения неудержимо
nanaryfive 03 апреля 2018 | 22:15
aorswen: У хохлоботной вышиваты их выходных вообще не бывает, ЦЭеуропейскую комуналку оплачивть трэбэ, больше спаму надо.
duch_nic 03 апреля 2018 | 22:17
aorswen: //Портянки! Фас! Ближайшие дни у вас не будет выходных ))//
Это да... все портянки зайдут на сайт, чтобы понаблюдать, как хомки купаются в дерьме.
andre5 03 апреля 2018 | 22:40
На эхо служба новостей почему-то отличается как минимум неполнотой. Не упомянули о том, что страна происхождения новичка определена на основе данных разведки, а не по химическому составу.
На news.sky.com есть по этому поводу статья Porton Down experts unable to identify 'precise source' of novichok that poisoned spy
Но то, что эти разведданные убедительны для 20 цивилизованных стран -- это разве признак не верить Машке Захаровой О_о
sensei54 03 апреля 2018 | 22:05
Путин сказал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться примерно в 20 странах мира.
....................................................
Ишь ты! Персонаж, оказывается, в курсе – где, что и почём.
Ну что же, зачёт. Специальность свою знает.
nikitin43 03 апреля 2018 | 22:13
sensei54: надо посмотреть кого он сейчас наградит как лугового ( телохранителя березовского , стукача и холуя ) за отравление литвиненко .
polba 03 апреля 2018 | 22:21
nikitin43: Как там с судом по отравлению Литвиненко? ДЕСЯТЬ лет прошло. Что решили? Каков приговор британского правосудия? Ась?
gs1112 03 апреля 2018 | 22:27
polba: В январе 2016 года в Великобритании завершились публичные слушания в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко. В результате разбирательства судья Роберт Оуэн 21 января 2016 года объявил выводы публичного расследования. На основании секретных документов британских спецслужб, которые публично не оглашались, судья объявил, что за убийством предположительно стоит ФСБ. Операция по устранению Литвиненко, по мнению суда, вероятно, проводилась с одобрения тогдашнего директора службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина[
polba 03 апреля 2018 | 22:19
sensei54: Было бы, по меньшей мере странно, коли главе России не предоставили оперативную информацию о всех химических лабораториях, которые хотя бы теоретически способны воспроизвести какое-то вещество.
Не находите?
sensei54 03 апреля 2018 | 22:27
polba: оперативную информацию о всех химических лабораториях,
..........................................
Зачем такая информация нужна главе России? Вот на фига?
А персонажу, выдающему себя за главу, она тем более не нужна, ибо он обязан это знать по своей прямой специальности.
polba 03 апреля 2018 | 22:43
sensei54: Как это нафига ??? Ну, хотя бы для того, дабы через недельку не выглядеть полнейшим идиотом, как Мэй или Джонсон, например.
Глава не должен знать постоянно. Это просто невозможно по причине громаднейшего объёма подобной информации.
Главе должны незамедлительно, по первому требованию, предоставлять информацию, и по мере возникновения необходимости, её проверять и обновлять.
Именно для этого существует куча всевозможных спецслужб.
polba 03 апреля 2018 | 22:46
polba: sensei54: З.Ы. Вы когда-нибудь управляли коллективом, ну... хотя бы из десятка человек?
kir_pich_101 03 апреля 2018 | 22:06
Да этот "Новичок" вообще в любом супермаркете за границей давно продаётся!
Всем известно!
polba 03 апреля 2018 | 22:48
kir_pich_101: Вполне вероятно. Как продаётся через интеренет, например, "полоний отравивший Литвиненко".
Просто пока никто толком не понимает что такое этот "новичёк" и что британцы подразумевают под этим словом.
mppv 03 апреля 2018 | 22:07
"Эксперты британской военной лаборатории не установили страну-производителя"
====
Дак такая задача перед экспертами и не ставилась - установить страну - производителя.
Они это и не устанавливали, поскольку это уже постановили
qwerty53 03 апреля 2018 | 22:10
Британия, Тереза, Борис, Трамп....обкакались в очередной раз.
Венедиктов, да ладно он, ТРОИЦКИЙ и тот молчит:)))
Отмывается тоже....(как Латынина на Арбате)
jetsam 03 апреля 2018 | 22:10
Путен врет как ржевский...
----
Денщик раздевает поручика Ржевского после очередной пьянки и отчитывает:
— Эх, барин, что ж вы себе весь выходной мундир испачкали?
— Да это не я, это Оболенский мне его в карете заблевал, я хотел ему рожу набить, да пожалел.
— Эх, а надо было, барин, он вам еще и в штаны насрал.
----
navsegda 03 апреля 2018 | 22:16
Дело не Скрипале , просто Кремль окончательно всех достал , а новичок просто стал последней каплей
qwerty53 03 апреля 2018 | 22:19
navsegda: И ШО? Можно вот так делатьГОВНОВБРОСЫ и без единого доказательства высылать дипломатов?
Нет, уж надо давить этих Бритов до полного.
Чтобы через 100 лет помнили вкус своего дерьма у себя во рту!
minerr 03 апреля 2018 | 22:22
navsegda: Поэтому можно лгать и подтасовывать факты? Да, че, джентельменам все можно.
navsegda 03 апреля 2018 | 22:30
minerr: minerr: сначала Грузия , аннексия Абхазии и Южной Осетии , потом Крым , сбитый Боинг , отравление Литвиненко , теперь отравление Скрипаля , ещё много странных смертей , про которые англичане помалкивали , гибридная война в Украине , мультики про ядерные ракеты на Флориду , реально достали
polba 03 апреля 2018 | 23:05
navsegda: Свидомый хохлодебил детектед...
Даже разбирать эту бредятину лень...
Вы это... уже и у батьки хохларбайтите?
polba 03 апреля 2018 | 22:30
navsegda: Последней каплей примитивной пропаганды в ваших отравленных мозгах? Да. Это так. Мои соболезнования родне.
Собственно, на вам подобных персонажей, всё это шоу и рассчитано.
grishakras 03 апреля 2018 | 22:16
Дело не в том - какие страны могут производить Новичок . Дело в том , что из этих стран , ни у одной нет такой репутации , как у России.
polba 03 апреля 2018 | 22:27
grishakras: Это точно. У большинства стран, где могут производить этот газ, давнишняя репутация законченных лжецов, убийц, агрессоров и прочая и прочая и прочая...
ugiazov 03 апреля 2018 | 22:27
grishakras: И никому из них Скрипаль не мешал.
polba 03 апреля 2018 | 23:08
ugiazov: Как и России. Не мешал. Абсолютно. Иначе не жил бы в Британии, загнулся бы тихонько в карцере.
kara 03 апреля 2018 | 22:18
пора Британию из Совбеза исключать-слишком много неправды
terens 03 апреля 2018 | 22:18
Но ведь даже если абстрагироваться от всего, такие безапелляционные обвинения нужно делать только когда завершится тщательное расследование. Иначе это выглядит как заказуха.
kuznetsov5lavik 03 апреля 2018 | 22:19
Совсем запиз.елись англосаксы. Уже таксисты лондонские смеются.
remote456 03 апреля 2018 | 22:33
kuznetsov5lavik: https://youtu.be/yUc5hvVsfXg
Страшная месть за Бхопал 1984-го. Трамп не пущает, так хоть британцам нагадить.
us101 03 апреля 2018 | 22:27
"...Дмитрий Песков сказал, что Лондону придётся принести извинения Москве..." - А почему он это говорит россиянам, а не Лондону?
leonln1970 03 апреля 2018 | 22:28
енто не мы. нас там нет. вы всё врёти......
polba 03 апреля 2018 | 23:12
leonln1970: Ну таки да. Ну кто ж виноват, если вы всё время врёте?
testmeter 03 апреля 2018 | 22:29
"У России нет границ" (С)
prof57 03 апреля 2018 | 22:33
Посмотрели бы у себя на складах в Портон Дауне, да и нашли бы страну происхождения...
idruker 03 апреля 2018 | 22:35
Гы:) Путин будет блефовать до самого конца. Стоя на эшафоте с петлей на шее, будет говорить гражданам "не волнуйтесь, может еще все обойдется""
nata_roo 03 апреля 2018 | 22:35
Кремлю респект! Грамотно действует по шаблону MH-17: всем все понятно, но формально доказать участие Кремля - без вариантов.
polba 03 апреля 2018 | 23:10
nata_roo: "участие Кремля" в МН-17 доказать элементарно - опубликовать данные ДВУХ спутников США, мониторивших в тот момент данный район. Не публикуют. Подделать данные там практически невозможно. И видно кто, когда, как, откуда....
bekipp 03 апреля 2018 | 22:35
Волки, волки - это с детства понятно - изготовили, нет, а веры не купишь.
dyymm 03 апреля 2018 | 22:37
Да подумаешь, мелочь какая. Партия ведь сказала: "Виновата Россия", какие тут могут быть экспертизы...
mavreh 03 апреля 2018 | 22:37
Сложно установить страну-производитель, когда это спец лаборатория ЦРУ в Никарагуа...
sva1 03 апреля 2018 | 22:39
Крайне сомнительно, что исполнителя - сейчас или место изготовления можно найти. Это уже не важно, повод есть, остальное мелкие подробности. Репутацию путинское чмо наработало, по их же методе прочее уже будет не важным.
Да и плевать в общем.
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 22:41
Начальник их лаборатории сказал, что в их компетенцию вообще не входило определение страны-производителя, и они передали в правительство только результаты химанализа вещества, а вот якобы правительство (Тереза) может делать выводы о стране-изготовителе еще на основе дополнительной разведывательной инфы. Тереза завтра скажет, что начальник лаборатории не соврал, а у нее есть от разведки инфа, которую она никому не покажет, потому что она секретная. В первый раз что ли?
fresh_breeze 03 апреля 2018 | 22:44
Производители хавчика в России, вы ещё не начали выпускать гречку под брендом "Новичок"? Уверен, что патриотические чувства россиян сделали бы этот продукт самым популярным в своём сегменте. Дарю идею, так сказать. 8)
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"Ну а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Лондону придётся принести извинения Москве. "
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Вряд ли это случится, Лондон скорее будет и дальше изображать из себя жертву, которая не может доказать вину того, кто ей больше всего немил.
А вот все те, кого Лондон втянул в этот блудняк, т.е. страны континентальной Европы, будут вынуждены покаяться, если Москва их не простит даже без извинений.
Да, и самое главное. Если версия с российским следом в этом отравлении (если оно вообще было) полностью рассыпется, то будет интересно другое: кто же это сотворил, а главное — зачем? Варианты могут быть разные, но Скотланд Ярду придётся попотеть, чтобы найти этого "КТО". Если не найдут, что ж жаль британцев, если на их земле безнаказанно творится такое.
grishakras 03 апреля 2018 | 22:44
Судя по скорострельной реакции - ясно, что до этого - сидели и ждали : обнаружат или нет? Не обнаружили- ура! Можем вякать дальше.
a_andrey_yrievich 03 апреля 2018 | 22:56
Маразм крепчал...