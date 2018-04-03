Российский волейболист Сергей Тетюхин собирается завершить спортивную карьеру в конце этого сезона
Об этом агентству ТАСС рассказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин.
42-летний Сергей Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Спортсмен является победителем Игр в Лондоне, серебряным призером Олимпиады в Сиднее и двукратным бронзовым призером олимпиад. В составе национальной команды он дважды выигрывал Кубок мира.
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