Российский волейболист Сергей Тетюхин собирается завершить спортивную карьеру в конце этого сезона

Об этом агентству ТАСС рассказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин.

42-летний Сергей Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Спортсмен является победителем Игр в Лондоне, серебряным призером Олимпиады в Сиднее и двукратным бронзовым призером олимпиад. В составе национальной команды он дважды выигрывал Кубок мира.