Платить за коммунальные услуги теперь можно без участия управляющих компаний
Платить за коммунальные услуги теперь можно без участия управляющих компаний. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин. Документ позволяет напрямую заключать договоры с организациями, снабжающими коммунальными ресурсами.
Комментарии1
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alo0000 03 апреля 2018 | 21:38
Можно и Возможно в нашей стране далеко не синонимы.