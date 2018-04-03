Росгвардия намерена проверить более 5 тысяч частных охранных предприятий по всей России
Росгвардия намерена проверить более 5-ти тысяч частных охранных предприятий по всей России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РБК. Там уточнили, что проверки затронут ЧОПы, охраняющие объекты массового пребывания людей.
Комментарии1
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polsan 03 апреля 2018 | 21:42
Зондируют у кого что имеется! ))