Сегодня «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в новороссийском порту
Как отмечает телеканал «Дождь», именно эту сделку называют одной из основных причин спешного ареста совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых.
Магомедовых отправили в СИЗО. Они стали фигурантами дела о мошенничестве и организации преступной группы. Член ОНК и журналист «Дождь» Когершын Сагиева, посетившая братьев в следственном изоляторе «Лефортово», рассказала, что миллиардеры Магомедовы сидят в 8-метровых одиночных камерах.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
starsbo 03 апреля 2018 | 21:36
Зачем покупать- вован дак передаст....за долю малую.
polsan 03 апреля 2018 | 21:38
отжать и поделить.... концепция ведения бизнеса
yuriyp 03 апреля 2018 | 21:42
Теперь у силовиков купят...
vladimir1967 03 апреля 2018 | 21:42
возьмут даром по сечински. и еще заставят доплатить.