Сегодня «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в новороссийском порту

Как отмечает телеканал «Дождь», именно эту сделку называют одной из основных причин спешного ареста совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых.

Магомедовых отправили в СИЗО. Они стали фигурантами дела о мошенничестве и организации преступной группы. Член ОНК и журналист «Дождь» Когершын Сагиева, посетившая братьев в следственном изоляторе «Лефортово», рассказала, что миллиардеры Магомедовы сидят в 8-метровых одиночных камерах.