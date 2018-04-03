В Кремле заявили, что Лондону придется приносить извинения за «дело Скрипаля»
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что обвинения, которые звучат со стороны Лондона в адрес России, никогда не подтвердятся. При этом он сказал, что это долгая история, и, как выразился Песков, «маразм зашел очень далеко».
Сегодня британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом «Новичок». Где именно был произведен яд, эксперты не установили. Президент Владимир Путин на это сказал, что Лондон не может идентифицировать страну происхождения отравляющего вещества, и напомнил, что завтра Москва созывает сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Путин считает, что после этой встречи в «деле Скрипаля» будет поставлена точка, — передает агентство ТАСС.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kir_pich_101 03 апреля 2018 | 21:33
Значит вошьдь отмашку лично давал...
aorswen 03 апреля 2018 | 21:34
куйло, да кто ж тебе поверит?? за 18 лет изоврался так, что всех тошнит уже. плюс эта усатая гнида-навка, которая ни когда ничего не знает и "не вкурсе" ))
doorin 03 апреля 2018 | 21:35
Глава химической лаборатории в Портон-Даун, Гари Эйткенхед
признался, что специалисты не смогли установить страну
происхождения боевого нервно-паралитического вещества
"Новичок", которое мгновенно убивает всё вокруг в радиусе
50 миль.
Как утверждает Гари Эйткенхед, вывод о связи России и
«Новичка» который озвучила Т.Мэй, основан на данных
разведки у которой еще за два года до случая в Солсбери
были точные данные -
кого, когда и при каких обстоятельствах убьют русские
в Солсбери этим самым "Новичком".
В то же время Эйткенхед отметил, что процесс создания
антидота от "Новичка" крайне сложен и чтобы применить
антидот ( не позднее чем через 20сек после отравления)
необходимо было точно заранее знать какое именно
отравляющее вещество было использовано.
А на это способно только некое государство, а не частные
лица.
\ The Daily Mash \
P/S
Только что пришло сообщение, что Тереза Мэй лично
освободила главу химической лаборатории в Портон-Даун,
Гари Эйткенхеда от своей должности. Сейчас он арестован
и дает показания британской разведке в связи со своими
очень странными и непатриотичными выводами.
gordy 03 апреля 2018 | 21:38
"Путин считает, что после этой встречи в «деле Скрипаля» будет поставлена точка, ..."
Тереза Мэй станет матерью?
rico76 03 апреля 2018 | 21:40
aorswen: свинорыл, побереги порох, тебе еще шесть долгих лет здесь говно на вентилятор кидать!))
nanaryfive 03 апреля 2018 | 21:38
kir_pich_101: Путен атрафил фсех скрипачей... к бабке Терэзе не ходи даже...
lacosta1969 03 апреля 2018 | 21:41
kir_pich_101: Шакалы англосаксонские будут до самого последнего гейропейца рассказывать побаски о секретных данных разведки. Лошадь с дурачком будут упираться своими рогами, но доказательств нет и это пойму сами англичане и вышвырнут клоунов на помойку.
rico76 03 апреля 2018 | 21:42
- Алло, Терезу можно?
- Она сейчас спит.
- Если проснется, передайте ей, что звонил Владимир.
- Что значит "если проснется"?!!
oldfashy 03 апреля 2018 | 21:35
Вдруг и правда это подстава и понятно кому это выгодно, на кофейной гуще гадать не надо.
phoenix18 03 апреля 2018 | 21:36
чем всё это действие уже письмо Зиновьева напоминать начинает. А не пора ли искать английского разведчика или иммигранта?
gen_sko 03 апреля 2018 | 21:36
Терезе надо последовать примеру Тулеева и уйти в отставку.
aorswen 03 апреля 2018 | 21:39
gen_sko:
судя по тому сколько нагнали ольгинских троллей по тревоге - всё ясно ))
ostanovka 03 апреля 2018 | 21:36
Манцы русских правителей годятся только для лоботомированы рашконаселения.
Вопрос был: чем отравлены? Ответ: газом Новичок.
Вопрос "кто произвел" не задавался.
Но для пойманных за руку русских преступников показалось, что они могут выкрутиться. Не могут.
Та же ситуация сейчас на суде по мн17.
Русские сами себя заложили своей истерической суетой и громкими визгами
sg79g 03 апреля 2018 | 21:39
ostanovka:
То есть кто изобрел, тот и виноват. А за полоний кто по этой логике отвечать будет? А за порох?
monik_7 03 апреля 2018 | 21:41
ostanovka: кроме того был Литвиненко и другие. Тут даже экспертизы яда не надо,просто здравый смысл
tremens_delirium 03 апреля 2018 | 21:42
ostanovka: ✄ Вопрос "кто произвел" не задавался. ✄
Нам ли врать не привыкать.
Scientists from Porton Down have not been able to establish where the novichok nerve agent used to poison Sergei and Yulia Skripal was made.
Gary Aitkenhead, chief executive of the Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) at Porton Down, told Sky News they were not yet able to prove it was made in Russia.
https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387
vladimirgornitsky 03 апреля 2018 | 21:37
Песков совершенно не соблюдает нормы российского дипломатического языка. По этим нормам ему следовало сказать, что Лондону придется отвечать за базар.
mikr 03 апреля 2018 | 21:38
Ну, это вряд ли. Запад никогда не извинялся за свою ложь и клевету. Если даже он иногда признавал свои ошибки, то только лишь для того, чтобы подчеркнуть свою безнаказанность. Дескать, американцам и их союзникам позволено лгать, а всем остальным - нет.
leomosk16 03 апреля 2018 | 21:38
////....В Кремле заявили, что Лондону придется приносить извинения за «дело Скрипаля»...///
Не думаю, что у циничных лжецов-мерзавцев, зоологических нацистов-русофобов хабалки Терезы Мэйл и клоуна Бориса найдется для этого хотя бы капелька совести....
trans 03 апреля 2018 | 21:40
Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство лаборатории. При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено. Глава лаборатории Гарри Эйткенхед сказал, что это и не входило в задачи экспертов. Он уточнил, что при производстве отравляющего вещества использовались крайне сложные методы, применять которые можно только на государственном уровне.
ivanov356 03 апреля 2018 | 21:41
Ими поигрывают, как кошка мышкой, а они всё за чистую монету. Хотя столько счетов там, имущества, вероятнее изображаю возмущение.