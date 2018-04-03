////....В Кремле заявили, что Лондону придется приносить извинения за «дело Скрипаля»...///

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что обвинения, которые звучат со стороны Лондона в адрес России, никогда не подтвердятся. При этом он сказал, что это долгая история, и, как выразился Песков, «маразм зашел очень далеко».

Сегодня британская военная лаборатория подтвердила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом «Новичок». Где именно был произведен яд, эксперты не установили. Президент Владимир Путин на это сказал, что Лондон не может идентифицировать страну происхождения отравляющего вещества, и напомнил, что завтра Москва созывает сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Путин считает, что после этой встречи в «деле Скрипаля» будет поставлена точка, — передает агентство ТАСС.