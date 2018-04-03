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21:02, 03 апреля 2018

Сотрудники службы безопасности Украины задержали на границе с Крымом депутата горсовета Евпатории

Об этом говорится на сайте СБУ. Имя задержанного не называется. В Службе безопасности заявили, что этот депутат в марте 2014-го года принимал активное участие в захвате административных зданий органов госвласти и местного самоуправления Украины. По данным «Интерфакса», речь идет о Сергее Осминине.

Комментарии

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ringmenn 03 апреля 2018 | 21:07

В тазик с бетоном и в море!!!

doorin 03 апреля 2018 | 21:11

В связи с арестом русских моряков в Азовском море
русские объявили, что любое судно Украины оказавшиеся
в Азовском море будут немедленно пущено на дно, если
до 7-00 04.04.2018г русские моряки не будут освобождены.

П.Порошенко потребовал от президента Франции немедленно
ввести в акваторию Азовского моря авианосец "Шарль Де Голь"
для защиты украинских моряков от русских и разместить мощную
французскую военноморскую базу у г. Бердянск.

\ censor.net \

efilika 03 апреля 2018 | 21:18

doorin: дядька решил украинский паспорт получить, чтобы без виз за бугор ездить - деньжата позволяют

ura_123 03 апреля 2018 | 21:21

doorin: На фоне твоих "новостей" меркнет даже ФБ Марии З.,признанной фейкомётчицы)))

ura_123 03 апреля 2018 | 21:24

ura_123: А вообще забавно.. Как вонючии портянки себе представляют торжественный ПРОХОД авианосца из Средиземного моря в Чёрное и далее в Азовское?
И самое забавное что находятся дибилы лайкающие фейкомёту.

vulgaris_liberal 03 апреля 2018 | 21:33

ura_123: вообще-то, во время возврата Крыма России, тупые хохлы верили, что к ним на помощь идет авианосец джордж буш. И даже благодарили американских хозяев за спасение. А тупые американцы никак не могли понять, что от них надо дикарям из страны с непроизносимым названием :)

ura_123 03 апреля 2018 | 21:40

vulgaris_liberal: Это тебе ватсон или патрик рассказал?

kottigr1 03 апреля 2018 | 21:31

doorin: Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Минимальные суммы штрафов - результат до судебных договоренностей.
При повторном нарушении - штраф начинается - от 13 000 евро..
При систематических нарушениях - возможна конфискация судна..
После попадания в морской реестр судов, помимо штрафов происходит :
судовладельцы, фрахтователи и операторы судов, морские брокеры отказываются заключать контракты и удовлетворять заявки на фрахт судов на крымские порты, оговаривая это в контрактах;
крюинговые компании отказываются набирать экипажи для судов, если планируется их работа на крымские порты;
морские страховые компании отказываются страховать суда, если планируются их заходы в крымские порты;
администрации портов уделяют повышенное внимание проверке судовых журналов; администрации флагов рассылают предупредительные письма в адрес судовладельцев, чьи суда зарегистрированы под соответствующими флагами;
морские профсоюзы предупреждают своих членов о возможных последствиях найма на суда, планирующие заходы в Крым; моряки отказываются наниматься на суда, которые планируется использовать на крымском направлении.
Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал 27 марта 2014 года в ООН за непризнание аннексии Крыма, в том числе посольства, министерства и другие упомянутых стран во многих случаях организуют проверку опубликованных фактов и тем или иным способом не рекомендуют или запрещают судовладельцам заходить в порты Крыма.

zumerxxx 03 апреля 2018 | 21:32

doorin: больной на всю голову пригоженский троль

kottigr1 03 апреля 2018 | 21:33

doorin: В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.

kottigr1 03 апреля 2018 | 21:36

doorin: Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма 69-ти иностранных судов. Оказывается, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще в октябре прошлого года. Хотя, по данным мониторинга «Майдана иностранных дел», на середину октября в «черном списке» значились уже 117 судов-нарушителей из разных стран, среди которых лидировали Россия (50 судов), Турция (25), Греция (19) и Румыния (6).
В Украине начали арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым. 24 марта стало известно об аресте судна-нарушителя Kanton.Стоит отметить, что это уже третье задержание судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. В начале февраля наказание постигло сингапурский танкер-газовоз Knebworth (был задержан в Ильичевском порту) и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска).

(комментарий скрыт)

kottigr1 03 апреля 2018 | 21:39

doorin: 7 ноября 2014 года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства.

Согласно международным медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования.

В этом перечне отсутствуют пять портов Крыма: Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.
ВОЗ не признал их российской юрисдикции и не включил в перечень российских портов.
Судно, которое зашло в оккупированный Крым, могут не принять в портах цивилизованных стран - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта.
К примеру порт Севастополя с 2014 году сократил грузооборот на 62%. Заходы судов в порты Крыма упали в десятки раз, а порты Феодосии, Ялты и Евпатории почти остановили работу.

nikitin43 03 апреля 2018 | 21:11

ringmenn: обменять можно .

ura_123 03 апреля 2018 | 21:19

nikitin43: На Поклонскую))))

polit_person 03 апреля 2018 | 21:23

nikitin43: На сало и хлеб? Так оголодали, что уже за пиратство взялись? Бандеровцы Украину уже в Самоли превратили.

bobiksdoh 03 апреля 2018 | 21:29

polit_person: Не только оголодали, а уже все вымерзли давно. А что тпкое СамОли?

ura_123 03 апреля 2018 | 21:36

bobiksdoh: Это недостаток образАвАния пригожинских трольчат ))) Вы не обращайте внимания,им даже компьютеры выдают без текстовых редакторов и даже есть подозрение что российской разработки))))

zztop1960 03 апреля 2018 | 21:12

ringmenn: Пусть остальные "депутаты" , крымские посмотрят на своё будущее

captainobvious 03 апреля 2018 | 21:11

02.04.2018 14:31 в комментариях к: [Новость] Киев готов обменять 20 россиян на украинцев, которые содержатся в России Captainiobvious написал:

граждане Россияне, которые всё ещё продолжают пересекать границу с государством, которое находится с нами в состоянии войны: вы там это, поосторожнее, берегите себя... вдруг г-же Геращенко не хватит этих 20-ти бедолаг, и надо будет срочно набрать ещё десяток-другой? вот так и окажетесь внезапно, сойдя с трапа самолета в Борисполе, "террористом" и "бурятским танкистом" ))

vilingrad 03 апреля 2018 | 21:15

captainobvious: Еще штук пять-десять- и можно на Сенцова сменять. На Украине такое счастье не надо- пусть подрывают экономику РФ изнутри:)

polit_person 03 апреля 2018 | 21:31

vilingrad: Ты уверен что вам Сенцов нужен? Надюху вам уже отдали и двух лет не прошло, а она уже собралась расстреливать бандеровскую Раду с минометов и добивать их автоматами.

garykiriakos 03 апреля 2018 | 21:11

За биометрикой съездил - теперь визу на зону получит!

abuvgrobu 03 апреля 2018 | 21:19

"Российский депутат! Твои коллеги получили гражданство Украины, у них вдоволь сала, они кушают борщ и могут покупать хамон и пармезан, которого вас лишил кровавый политрук Путин! Эта листовка - пропуск. Покажи ее и свой депутатский мандат украинскому пограничнику. Он отведет тебя к друзьям"

polit_person 03 апреля 2018 | 21:20

Бандеровцы есть бандеровцы. Обыкновенный фашизм. Почувствуйте разницу. В Крым можно ехать свободно любому украинцу, даже если его голова забита майданными опилками. Въезд на Украину людей с иным мнением кроме майданутого чреват. Узурпаторы умышленно стравливают людей.

ura_123 03 апреля 2018 | 21:26

polit_person: Ну с одной стороны Путин,а кто же с другой???
Кто этот второй узурпатор! Фамилии,явки,адреса?

snips 03 апреля 2018 | 21:29

polit_person: захват зданий теперь называется иным мнением ))) ну ты и дебил

sg79g 03 апреля 2018 | 21:34

snips:
Напомнить события 2013-2014 годов на Украине? Там не только здания - склады с оружием захватывали. И называли это революцией...

bobiksdoh 03 апреля 2018 | 21:38

sg79g: не кормите троля. А если он серьезно это пишет, то медицина тут бессильна.

snips 03 апреля 2018 | 21:39

sg79g: чмырина это ты про крым так раскололся ?

ura_123 03 апреля 2018 | 21:30

polit_person: И ещё,зачем украинцу,да ещё СВОБОДНО ехать в Крим???
Ты шо це хлопчик,блохера горныга не читаешь с описанием всех достопримечательностей острова,вон надысь про Коктебель писалось)))

nikitin43 03 апреля 2018 | 21:33

polit_per евреев говорят не пускают

bobiksdoh 03 апреля 2018 | 21:34

polit_person: фошызды и жидобиндеровцы обнаглели ваще! Представил, как в рф въезжают лидеры чеченского сопротивления и их встречают хлебом-солью.

krs_sk 03 апреля 2018 | 21:27

На кол посадят, болезного?

bobiksdoh 03 апреля 2018 | 21:40

krs_sk: не, гомосекам отдадут на потеху. Ведь вся Европа полна гомосеков ( Киселев так говорит)

krs_sk 03 апреля 2018 | 21:41

bobiksdoh: .ну депутатам не привыкать...

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