Сотрудники службы безопасности Украины задержали на границе с Крымом депутата горсовета Евпатории

Об этом говорится на сайте СБУ. Имя задержанного не называется. В Службе безопасности заявили, что этот депутат в марте 2014-го года принимал активное участие в захвате административных зданий органов госвласти и местного самоуправления Украины. По данным «Интерфакса», речь идет о Сергее Осминине.