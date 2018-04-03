Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев пожаловался, что суд отказывает ему в свиданиях с женой. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Они посетили Улюкаева в СИЗО. По словам правозащитников, это единственная жалоба бывшего министра.

На следующей неделе Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу защиты на приговор Алексею Улюкаеву. В декабре его приговорили к 8-ми годам колонии строгого режима и штрафу по обвинению в получении взятки от главы «Роснефти».