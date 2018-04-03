Алексей Улюкаев пожаловался, что суд отказывает ему в свиданиях с женой
Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев пожаловался, что суд отказывает ему в свиданиях с женой. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Они посетили Улюкаева в СИЗО. По словам правозащитников, это единственная жалоба бывшего министра.
На следующей неделе Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу защиты на приговор Алексею Улюкаеву. В декабре его приговорили к 8-ми годам колонии строгого режима и штрафу по обвинению в получении взятки от главы «Роснефти».
Комментарии3
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polba 03 апреля 2018 | 21:10
Ну... вроде как он аппеляцию подал. Вот отклонят её, кончатся суды и "Опять по пятницам, пойдут свидания... и слёзы горькие, моей родни...." (с) песенка "Таганка"
hysteria 03 апреля 2018 | 21:23
Попал под раздачу своих подельников.
А выйдет скажет пёр против режима.
Радел за народ.
И корзинку с колбаской хотел пожертвовать бомжам на казанском вокзале.
parodist 03 апреля 2018 | 21:35
НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ,ИЗ НЕГО И НАПЬЁШЬСЯ....
Это касается всех чинуш и депутатов.