Полиция отпустила задержанных участников акции против блокировки Telegram

Полиция отпустила задержанных участников акции против блокировки мессенджера Telegram. Об этом в Твиттере сообщает организатор пикета Анатолий Капустин, который также оказался в числе задержанных.

Сегодня вечером у здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту активисты начали вслух читать отрывки из личных переписок в мессенджере Telegram, после чего восемь человек отправили в автозак.