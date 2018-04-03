Полиция отпустила задержанных участников акции против блокировки Telegram
Полиция отпустила задержанных участников акции против блокировки мессенджера Telegram. Об этом в Твиттере сообщает организатор пикета Анатолий Капустин, который также оказался в числе задержанных.
Сегодня вечером у здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту активисты начали вслух читать отрывки из личных переписок в мессенджере Telegram, после чего восемь человек отправили в автозак.
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komiccap_nkvd 03 апреля 2018 | 21:12
Полиция отпустила задержанных участников акции против блокировки мессенджера Telegram, предварительно удалив его со смартфонов. взамен, полицией, был установлен Viber