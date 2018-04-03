Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о соцсетях

В тексте, в частности, говорится, что владелец социальной сети, которую посещают более 100 тысяч жителей России в сутки, обязан создать свое представительство в нашей стране. Кроме того, владелец соцсети должен по первому требованию предоставлять данные о пользователях в Роскомнадзор. Также авторы документа предлагают наказывать владельцев социальных сетей за распространение недостоверной общественно значимой информации. Документ предложили Сергей Боярский и Андрей Альшевских. В интервью «Интерфаксу» Боярский пояснил, что это доработанная версия документа, который был внесен в Госдуму летом прошлого года и в целом был поддержан профильным комитетом.