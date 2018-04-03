Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о соцсетях
В тексте, в частности, говорится, что владелец социальной сети, которую посещают более 100 тысяч жителей России в сутки, обязан создать свое представительство в нашей стране. Кроме того, владелец соцсети должен по первому требованию предоставлять данные о пользователях в Роскомнадзор. Также авторы документа предлагают наказывать владельцев социальных сетей за распространение недостоверной общественно значимой информации. Документ предложили Сергей Боярский и Андрей Альшевских. В интервью «Интерфаксу» Боярский пояснил, что это доработанная версия документа, который был внесен в Госдуму летом прошлого года и в целом был поддержан профильным комитетом.
Комментарии23
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kryymsdyk 03 апреля 2018 | 21:07
Два мудака, пытаются изобразить полёт на пушечном ядре
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 21:15
Это абсолютно правильное решение.
Это хорошая защита Общества от разного рода продажного либерального отребья.
sim 03 апреля 2018 | 21:31
mbh_vor_n1: Да и х рен с ней, с темой этой .Вот скажите лучше, а правду говорят .что среди ваших, пригожинских, тоже, в общем-то, немало либерально мыслящих людей? Просто денег зарабатывать по другому, как торговать своей совестью, не умеете ...
serjo1977 03 апреля 2018 | 21:35
mbh_vor_n1: Защита общества с неограниченной безответственностью "Кооператив Озеро"
danko1 03 апреля 2018 | 21:16
kryymsdyk: Желание всех держать под колпаком, чтобы творить безнаказанно преступления, последние остатки разума вытеснило.
brocer 03 апреля 2018 | 21:11
Депутаты от «Единой России»... цвет нации.
valtameri 03 апреля 2018 | 21:12
Партия быдла за "работой".
pro_hanov 03 апреля 2018 | 21:13
«авторы документа предлагают наказывать владельцев социальных сетей за распространение недостоверной общественно значимой информации.»
А кто будет определять достоверная информация или нет? К каждой соцсети будет приставлен цензор или надо будет согласовывать посты в Администрации Президента?
vilingrad 03 апреля 2018 | 21:13
Депутатов от ЕР вынесли из Госдумы... вперед ногами..-.так, мечтаю:)
brocer 03 апреля 2018 | 21:15
vilingrad: Если этих вынеси, быдло новых занесет.
stalk25 03 апреля 2018 | 21:16
А Боярскому, видимо, больше нечем заняться? Проблемы в России давно все решены...
sim 03 апреля 2018 | 21:34
stalk25: Как говаривал его папик, Эту Страну погубит коррупция.
sadda 03 апреля 2018 | 21:16
Сыночек Миши Боярского как старается власти угодить, ушлепок...
aleksandr39 03 апреля 2018 | 21:17
Так что ,закроют программы Вована Соловьева ,Митьки Киселева и ДЕБИЛА Шейнина ?
perrrkele_satttana 03 апреля 2018 | 21:20
Сероженька Боярский!
Диназаврики-динозаврики, они не попрятались в Африке, а припёрлись в госдуру и депутанствуют.
Папа - дурачек, дочка у папы - с низкой "социальной ответственностью" (симпатичный тембр голоса, это да, и красивее Мизулиной, не поспоришь, пока) и сЦЫнок, продолжает семейное наследие
dedmoroz 03 апреля 2018 | 21:22
Правильно! Еще газеты надо по паспортам продавать и вести реестр покупателей.
budweiser23 03 апреля 2018 | 21:23
Святая наивность! Неужели эти архаичные дебилы не понимают, что информационные потоки интернета не возможно "стерилизовать" с учётом современных технологий и перспективы мирового спутникового интернета
volkov_25 03 апреля 2018 | 21:24
страх перед народом движет госдумой. Ни одного закона для людей за много лет.
black100 03 апреля 2018 | 21:28
Какое дерьмо у Д Артаньяна выросло...
dilevski1973 03 апреля 2018 | 21:34
А каждый мудак с зп в 450 000 должен принести справку,что он не дебил, после такого законопроекта.
dilevski1973 03 апреля 2018 | 21:36
Ещё бы наказывать СМИ за недостоверную информацию. Распятие мальчиков и далее по списку
niko1268 03 апреля 2018 | 21:38
Да срать. эта дума не легитимна так как выборы были с кучей нарушений и фальсификаций. В нормальных странах их бы признали не действительными. Соответственно законы тоже в топку))))
serjo1977 03 апреля 2018 | 21:40
Свободу они не заТОРмозят. Соцсети ВыПолНят своё предназначение. Россия будет свободна!