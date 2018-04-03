Россия хочет, чтобы страну допустили к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля
Россия хочет, чтобы страну допустили к расследованию дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил президент Владимир Путин после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер сказал, что Москва заинтересована в полноценном расследовании. Он напомнил, что завтра по инициативе нашей страны будет созвана сессия исполкома Организации по запрещению химического оружия. Путин также сказал, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться примерно в 20 странах мира.
Сегодня британская военная лаборатория подтвердила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом «Новичок». При этом эксперты не установили, в какой стране было изготовлено отравляющее вещество. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на это сказал, что теперь премьеру Великобритании придется приносить извинения. Напомним, британские власти считают, что за отравлением стоит Россия.
Комментарии44
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tverichanin 03 апреля 2018 | 21:34
Когда гос.секретарь США К. Пауэл потряс с трибуны ООН пробиркой со стиральным порошком и объявил, что это "оружие массового поражения" С. Хуссейна, после чего был разгромлен Ирак и убит Хуссейн, кто-то извинился и признал свою ошибку? Все спустили на тормозах. Презумпция невиновности только для лохов, а Россия априори всегда виновата, в том числе причастна к извержению Везувия. Доказывать ничего не надо, это "известно всем". Вот такая демократия, обожаемая нашими либерастами.
perepusk 03 апреля 2018 | 21:35
Перед британскими экспертами не ставилась задача выяснения страны изготовителя.