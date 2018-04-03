Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он сказал, что принял решение по совету врачей и семьи. 44-летний спортсмен также напомнил, что в последнее время его беспокоит мерцательная аритмия.

В последней олимпиаде Бьорндален участвовал в качестве тренера команды Белоруссии, в составе которой выступает его жена, Дарья Домрачева.