Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей спортивной карьеры
Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он сказал, что принял решение по совету врачей и семьи. 44-летний спортсмен также напомнил, что в последнее время его беспокоит мерцательная аритмия.
В последней олимпиаде Бьорндален участвовал в качестве тренера команды Белоруссии, в составе которой выступает его жена, Дарья Домрачева.
Комментарии3
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ruthenocene 03 апреля 2018 | 20:53
Жаль. Бьорндален - это целая эпоха. Удачи ему!
pmasel 03 апреля 2018 | 21:29
Его биоматериал в виде слюней, сохранится на всех биатлонных трассах мира!
komiccap_nkvd 03 апреля 2018 | 21:01
великий спортсмен. побеждал честно. никогда подножек не делал и не бил исподтишка, как Фуркад