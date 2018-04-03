Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в киберсфере
Об этом стало известно после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они также договорились сотрудничать в области социальной политики, защиты прав женщин, семьи и детей и в области спорта, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии19
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kir_pich_101 03 апреля 2018 | 20:39
С Турцией это типа пакта Молотова-Риббентропа...
sg79g 03 апреля 2018 | 20:50
kir_pich_101:
А что не так то с пактом? СССР между прочим подобный договор о ненападении заключил
patrik05 03 апреля 2018 | 20:52
Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в киберсфере...
Защита прав женщин? И это всё? А про то что Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции, стране с самой большой армией в НАТО, после США, вы забыли упомянуть?
kottigr1 03 апреля 2018 | 20:58
patrik05: Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции..
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Там и "Турецкий поток" уже раз десять стартовал..
Вообще янычарам наплевать на то, кто на их территории аккуратно сложит свои деньги в виде здания АЭС... Потом сменятся обстоятельства, а халявная станция останется..
nikitin43 03 апреля 2018 | 20:59
patrik05в турции какие-никакие есть выборы , так что надо ждать с окончательным подписанием намерений когда эрдоган будет рядом с януковичем и плотницким , там и подпишут союзный договор .
ringmenn 03 апреля 2018 | 21:14
sg79g: К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР.
sg79g 03 апреля 2018 | 21:21
ringmenn:
Польша без всякого протокола поучавствовала в анексии Чехословакии..
sg79g 03 апреля 2018 | 20:52
kir_pich_101:
1933 - Великобритания, Франция, Италия - пакт четырех
1934 - Польша - пакт Гитлера-Пилсудского
1935 - Великобритания - морское соглашение
1936 - Япония - антикоминтерновский пакт
1938 - сентябрь, Великобритания - декларация о ненападении
1938 - декабрь, Франция - декларация о ненападении
1939 - март, Румыния - экономическое соглашение
1939 - март, Литва - договор о ненападении
1939 - май, Италия - пакт о союзе и дружбе
1939 - май, Дания - договор о ненападении
1939 - июнь.Эстония - договор о ненападении
1939 - июнь,Латвия - договор о ненападении
1939 - август, СССР - пакт о ненападении
Как то так..
osal 03 апреля 2018 | 21:04
sg79g: Пропустил.
Договор о ненападении между СССР и Польшей!
kottigr1 03 апреля 2018 | 20:39
По моему по подписанным меморандумам и протоколам о намерениях РФ итак впереди планеты всей ...
navsegda 03 апреля 2018 | 20:41
LOL бензоколонка и помидорный курорт будут "киберсотрудничать"
cereo 03 апреля 2018 | 21:01
navsegda: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
delovoy_podolsk 03 апреля 2018 | 20:48
Киберсфера, социальная политика, защиты прав женщин, семьи и детей, спорт...
К списку о сотрудничестве так и проситься добавить: кулинария, энтомология, хиромантия, защита прав волеизъявления детей перед уколом шприца и прочее...
А если серьёзно... Видимо договорились как Крым поделить.
sproter 03 апреля 2018 | 20:49
Сразу видно руку мастера- майор-летчик и посол пали и стали героями не зря - есть меморандум об опилках и способах их обработки.
post_v 03 апреля 2018 | 20:59
sproter:
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турецкие помидоры никуда и не уходили - просто их в магазинах перекладывали в другие ящики (иногда с наклейкой "Произведено в Македонии")
jetsam 03 апреля 2018 | 20:49
"защиты прав женщин"
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что, в турции за лобок не хватают???
testmeter 03 апреля 2018 | 20:52
Таперича российский Йотафонъ будет работать на турецких процессорахъ
Кибернетика, ёпть...
salut__521 03 апреля 2018 | 20:56
Счас людоеды понаподписывают бумажек о дружбах и без того задрипанных, а быдлу потом расхлёбывай на собственной шкуре в войнушках и терактах...
ringmenn 03 апреля 2018 | 21:16
Это все, до следующего сбитого самолета!!!