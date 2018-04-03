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20:32, 03 апреля 2018

Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в киберсфере

Об этом стало известно после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они также договорились сотрудничать в области социальной политики, защиты прав женщин, семьи и детей и в области спорта, — сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

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kir_pich_101 03 апреля 2018 | 20:39

С Турцией это типа пакта Молотова-Риббентропа...

sg79g 03 апреля 2018 | 20:50

kir_pich_101:
А что не так то с пактом? СССР между прочим подобный договор о ненападении заключил

patrik05 03 апреля 2018 | 20:52

Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в киберсфере...

Защита прав женщин? И это всё? А про то что Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции, стране с самой большой армией в НАТО, после США, вы забыли упомянуть?

kottigr1 03 апреля 2018 | 20:58

patrik05: Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции..
---------------------------------------------------------------------
Там и "Турецкий поток" уже раз десять стартовал..
Вообще янычарам наплевать на то, кто на их территории аккуратно сложит свои деньги в виде здания АЭС... Потом сменятся обстоятельства, а халявная станция останется..

nikitin43 03 апреля 2018 | 20:59

patrik05в турции какие-никакие есть выборы , так что надо ждать с окончательным подписанием намерений когда эрдоган будет рядом с януковичем и плотницким , там и подпишут союзный договор .

ringmenn 03 апреля 2018 | 21:14

sg79g: К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР.

sg79g 03 апреля 2018 | 21:21

ringmenn:
Польша без всякого протокола поучавствовала в анексии Чехословакии..

sg79g 03 апреля 2018 | 20:52

kir_pich_101:
1933 - Великобритания, Франция, Италия - пакт четырех
1934 - Польша - пакт Гитлера-Пилсудского
1935 - Великобритания - морское соглашение
1936 - Япония - антикоминтерновский пакт
1938 - сентябрь, Великобритания - декларация о ненападении
1938 - декабрь, Франция - декларация о ненападении
1939 - март, Румыния - экономическое соглашение
1939 - март, Литва - договор о ненападении
1939 - май, Италия - пакт о союзе и дружбе
1939 - май, Дания - договор о ненападении
1939 - июнь.Эстония - договор о ненападении
1939 - июнь,Латвия - договор о ненападении
1939 - август, СССР - пакт о ненападении

Как то так..

osal 03 апреля 2018 | 21:04

sg79g: Пропустил.
Договор о ненападении между СССР и Польшей!

kottigr1 03 апреля 2018 | 20:39

По моему по подписанным меморандумам и протоколам о намерениях РФ итак впереди планеты всей ...

navsegda 03 апреля 2018 | 20:41

LOL бензоколонка и помидорный курорт будут "киберсотрудничать"

cereo 03 апреля 2018 | 21:01

navsegda: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

delovoy_podolsk 03 апреля 2018 | 20:48

Киберсфера, социальная политика, защиты прав женщин, семьи и детей, спорт...
К списку о сотрудничестве так и проситься добавить: кулинария, энтомология, хиромантия, защита прав волеизъявления детей перед уколом шприца и прочее...
А если серьёзно... Видимо договорились как Крым поделить.

sproter 03 апреля 2018 | 20:49

Сразу видно руку мастера- майор-летчик и посол пали и стали героями не зря - есть меморандум об опилках и способах их обработки.

post_v 03 апреля 2018 | 20:59

sproter:
================

турецкие помидоры никуда и не уходили - просто их в магазинах перекладывали в другие ящики (иногда с наклейкой "Произведено в Македонии")

jetsam 03 апреля 2018 | 20:49

"защиты прав женщин"
-------
что, в турции за лобок не хватают???

testmeter 03 апреля 2018 | 20:52

Таперича российский Йотафонъ будет работать на турецких процессорахъ
Кибернетика, ёпть...

salut__521 03 апреля 2018 | 20:56

Счас людоеды понаподписывают бумажек о дружбах и без того задрипанных, а быдлу потом расхлёбывай на собственной шкуре в войнушках и терактах...

ringmenn 03 апреля 2018 | 21:16

Это все, до следующего сбитого самолета!!!

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