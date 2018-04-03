Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровско-Разумовская».

48-летний мужчина не пострадал, — сообщает агентство «Интерфакс». В самом метрополитене уточнили, что это произошло в восьмом часу вечера. Для того, чтобы поднять пассажира, было приостановлено движение поездов. В подземке добавили, что мужчина упал на рельсы из-за своей неосторожности.