Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровско-Разумовская»
48-летний мужчина не пострадал, — сообщает агентство «Интерфакс». В самом метрополитене уточнили, что это произошло в восьмом часу вечера. Для того, чтобы поднять пассажира, было приостановлено движение поездов. В подземке добавили, что мужчина упал на рельсы из-за своей неосторожности.
Комментарии2
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sproter 03 апреля 2018 | 20:40
Слабые рельсы пошли нынче.
patrik05 03 апреля 2018 | 20:47
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровско-Разумовская».
48-летний мужчина не пострадал...
А рельс?