Российский «Красный крест», который заподозрили в нераспределении помощи пострадавшим в Кемерове, обещал отчитаться

Российский «Красный крест», который заподозрили в нераспределении помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове, пообещал доставить деньги адресатам. Соответствующее заявление в интервью «Эха» сделала председатель организации Раиса Лукутцова. «Эти денежные суммы безоговорочно сразу после утверждения программы будут направлены семьям, которые указаны в платежках. Это желание человека, который пожертвовал, и мы его обязательно выполним», — сказала она.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что российскому «Красному кресту», объявившему о сборе помощи после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», перечислили более 100 миллионов рублей, и что эти деньги так и остаются на счетах организации. Сбор средств при этом продолжается.