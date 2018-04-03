Российский «Красный крест», который заподозрили в нераспределении помощи пострадавшим в Кемерове, обещал отчитаться
Российский «Красный крест», который заподозрили в нераспределении помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове, пообещал доставить деньги адресатам. Соответствующее заявление в интервью «Эха» сделала председатель организации Раиса Лукутцова. «Эти денежные суммы безоговорочно сразу после утверждения программы будут направлены семьям, которые указаны в платежках. Это желание человека, который пожертвовал, и мы его обязательно выполним», — сказала она.
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что российскому «Красному кресту», объявившему о сборе помощи после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», перечислили более 100 миллионов рублей, и что эти деньги так и остаются на счетах организации. Сбор средств при этом продолжается.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 03 апреля 2018 | 20:41
Помнится что через два года после наводнения в Крымске,нашлась гуманитарная помощь пострадавшим,несколько тонн...
И ни кого не посадили.
patrik05 03 апреля 2018 | 20:45
Сбор средств при этом продолжается...
Мне по хрену российский "Красный крест", я все НКО считаю жуликами и шпионами, но как они могут начать распределять средства, если не все тела ещё опознаны и средства продолжают поступать?
superkievlyanin 03 апреля 2018 | 21:36
///Российский «Красный крест»... заподозрили в нераспределении помощи пострадавшим в Кемерове, ...//
подайте чиновникам еще немного денюшек....поалуййййстаааа.... на лексус нехватааааееет....
kir_pich_101 03 апреля 2018 | 20:41
Наимутнейшая организация.
Всё время ходят с протянутой рукой и прибедняются.
На зарплатах, правда это не отражается...
И на ширине их морд...
nikitin43 03 апреля 2018 | 20:44
советский , российский красный крест себя полностью дискредитировал не только когда убивали в новочеркасске рабочих , не тогда когда гибли в венгрии , чехословакии и афгане , чечне безответные солдатики и мирные , само по себе устройство расейско-совкового государство не предполагает гуманизма.
sensei54 03 апреля 2018 | 20:47
Во мля! А он, оказывается, еще существует!
vulgaris_liberal 03 апреля 2018 | 20:52
В красном кресте завелся свой навальный. Лёха тоже деньги, которые ему на священную войну с режимом тупые хомяки переводят, крысит и тратит на свои нужды