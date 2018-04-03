В США суд отправил на 30 суток в тюрьму зятя российского миллиардера Германа Хана юриста Алекса Ван Дер Цваана
Он признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Ван Дер Цваана также оштрафовали на 20 тысяч долларов. Защита просила не назначать юристу лишение свободы из-за беременности его жены. Прокурор заявил, что не возражает против наказания, которое позволит подсудимому вернуться к семье до рождения ребенка.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik05 03 апреля 2018 | 20:38
В США суд отправил на 30 суток в тюрьму зятя российского миллиардера Германа Хана юриста Алекса Ван Дер Цваана...
У Хана зятя зовут Цваан? Азиаты.
margosher 03 апреля 2018 | 20:42
patrik05: Ван Дер Цваан- это что-то голландское.
danko1 03 апреля 2018 | 20:47
Понятно, что не сам Путин вмешивался в американские выборы, а по его указанию это его миллиардеры из ОПГ делали.
Но сам факт того, что на ЦТ американским выборам уделялось на порядок большее внимание, чем переназначению Путина, доказывает, что у нас выборов не было.
jetsam 03 апреля 2018 | 20:38
теща: "это просто праздник какой-то, просто именины души..."
ura_123 03 апреля 2018 | 20:39
Посыпались трампнашисты как карточный домик)))
solonko 03 апреля 2018 | 20:42
Насколько я знаю, этот Алекс Ван Дер Цваан пошел на сделку со следствием, отсюда и мягкий приговор. Сдал более крупную рыбу.
pravdatut 03 апреля 2018 | 20:48
везде банды воровские.
budweiser23 03 апреля 2018 | 20:57
Гуманно, в путрасии такого не бывает....
komiccap_nkvd 03 апреля 2018 | 21:04
российские технологии достигли такого уровня что можно назначить любого президента в любой стране мира. и для этого не надо бомбить страну, как это делают американцы.
norma5 03 апреля 2018 | 21:38
komiccap_nkvd: так Трампа все-таки назначили с помощью российских технологий? Уточните свой тезис, будьте добры. А то непонятно, друг он госдуме или враг
gderjav 03 апреля 2018 | 21:05
Не Цваан он, Зваан. Лебедь значит по-голландски.