В США суд отправил на 30 суток в тюрьму зятя российского миллиардера Германа Хана юриста Алекса Ван Дер Цваана...

Он признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Ван Дер Цваана также оштрафовали на 20 тысяч долларов. Защита просила не назначать юристу лишение свободы из-за беременности его жены. Прокурор заявил, что не возражает против наказания, которое позволит подсудимому вернуться к семье до рождения ребенка.