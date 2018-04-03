Компания «Аэрофлот» сняла свои претензии к супруге футболиста Андрея Аршавина
Дело прекращено, — сообщает РБК. «Аэрофлот» собирался взыскать около 50-ти тысяч рублей. В середине марта перевозчик сообщил, что Алиса Аршавина компенсировала убытки.
Супругу футболиста сняли с рейса Москва – Алма-Ата в начале января. Тогда в авиакомпании говорили, что Аршавина игнорировала требования экипажа и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на сотрудников. Из-за этого вылет самолета был задержан более чем на полтора часа.
Комментарии2
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nina5497 03 апреля 2018 | 20:10
Интересно, а ФСБ тоже уже не имеет претензий? Аршавина им тоже компенсировала убытки/моральный вред?
encopresis 03 апреля 2018 | 20:56
"А отец, говорил: у меня генерал!"