Компания «Аэрофлот» сняла свои претензии к супруге футболиста Андрея Аршавина

Дело прекращено, — сообщает РБК. «Аэрофлот» собирался взыскать около 50-ти тысяч рублей. В середине марта перевозчик сообщил, что Алиса Аршавина компенсировала убытки.

Супругу футболиста сняли с рейса Москва – Алма-Ата в начале января. Тогда в авиакомпании говорили, что Аршавина игнорировала требования экипажа и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на сотрудников. Из-за этого вылет самолета был задержан более чем на полтора часа.