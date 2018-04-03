В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа
В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа. Об этом сообщает The Associated Press. По его данным, 96-летний герцог Эдинбургский доставлен в одну из больниц Лондона. Ему предстоит плановая операция на бедре.
Комментарии8
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nikitin43 03 апреля 2018 | 20:08
канешно в расеи положили на семью нацлидера , но про семью королевы в расеи всё известно.
duch_nic 03 апреля 2018 | 20:50
//В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа//
Новичок?
stoned_fox 03 апреля 2018 | 20:10
Новичка обожрался в грече? или в овсянке?!
Глава химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед признался, что специалисты не смогли установить страну происхождения яда «Новичок», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Skynews.
duch_nic 03 апреля 2018 | 20:53
stoned_fox: //Новичка обожрался в грече? или в овсянке?! //
Крышка в сортире была отравлена.
Путин ведь обещал мочить в сортире? Вот! 100-процентное доказательство!
leomosk16 03 апреля 2018 | 20:12
////....В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа...////
Это русские хакеры на бедро ему газ Новичок намазали.....(((((
sg79g 03 апреля 2018 | 20:26
Надо срочно установить окуда дул сегодня ветер. Со стороны Солсбери или с гречишных полей России..
ЗЫ Что за ипанутая семейка? Она королева, мужик ейный только прЫнц..
nalivayko 03 апреля 2018 | 20:36
sg79g: А Вы, простите, шут? При дворе королевы открыта вакансия шута. Не хотите ли послать резюме? Хотя по комментарию и так все понятно...
sg79g 03 апреля 2018 | 20:46
Надо еще разобраться кто сТервозу Мэй климаксом заразил.