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20:02, 03 апреля 2018

В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа

В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа. Об этом сообщает The Associated Press. По его данным, 96-летний герцог Эдинбургский доставлен в одну из больниц Лондона. Ему предстоит плановая операция на бедре.

Комментарии

8

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nikitin43 03 апреля 2018 | 20:08

канешно в расеи положили на семью нацлидера , но про семью королевы в расеи всё известно.

duch_nic 03 апреля 2018 | 20:50

//В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа//
Новичок?

stoned_fox 03 апреля 2018 | 20:10

Новичка обожрался в грече? или в овсянке?!

Глава химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед признался, что специалисты не смогли установить страну происхождения яда «Новичок», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Skynews.

duch_nic 03 апреля 2018 | 20:53

stoned_fox: //Новичка обожрался в грече? или в овсянке?! //
Крышка в сортире была отравлена.
Путин ведь обещал мочить в сортире? Вот! 100-процентное доказательство!

leomosk16 03 апреля 2018 | 20:12

////....В Великобритании госпитализировали супруга королевы принца Филиппа...////

Это русские хакеры на бедро ему газ Новичок намазали.....(((((

(комментарий скрыт)

sg79g 03 апреля 2018 | 20:26

Надо срочно установить окуда дул сегодня ветер. Со стороны Солсбери или с гречишных полей России..
ЗЫ Что за ипанутая семейка? Она королева, мужик ейный только прЫнц..

nalivayko 03 апреля 2018 | 20:36

sg79g: А Вы, простите, шут? При дворе королевы открыта вакансия шута. Не хотите ли послать резюме? Хотя по комментарию и так все понятно...

sg79g 03 апреля 2018 | 20:46

Надо еще разобраться кто сТервозу Мэй климаксом заразил.

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