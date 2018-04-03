Столичные власти собираются потратить на разгон облаков в этом году почти на 100 млн рублей больше, чем в прошлом

Столичные власти собираются потратить на разгон облаков в этом году почти на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок. Речь идет о сумме в 400 миллионов рублей – именно столько денег планируется потратить на разгон облаков перед 1-м и 9-м мая, 12-м июня и в день города в сентябре.