Столичные власти собираются потратить на разгон облаков в этом году почти на 100 млн рублей больше, чем в прошлом
Столичные власти собираются потратить на разгон облаков в этом году почти на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок. Речь идет о сумме в 400 миллионов рублей – именно столько денег планируется потратить на разгон облаков перед 1-м и 9-м мая, 12-м июня и в день города в сентябре.
Комментарии21
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antimrakobes 03 апреля 2018 | 20:07
А хрен ли. Поцреотизм же важнее, например, дорог.
nikitin43 03 апреля 2018 | 20:11
antimrakobes: мы не сеем , мы не пашем ,
а валяем дурака с моссвета хреном машем
разгоняем облака ...
неплохой бюджет для расейского региона промахали.
duch_nic 03 апреля 2018 | 20:15
//Речь идет о сумме в 400 миллионов рублей – именно столько денег планируется потратить на разгон облаков перед 1-м и 9-м мая, 12-м июня и в день города в сентябре.//
Хомки, неужели упустим такую возможность?
Давайте повизжим! )
pavelmistery 03 апреля 2018 | 20:19
На разгон облаков страна тратит 400 млн рублей, а на выборы губернаторы Екатеринбурга всего 150 млн рублей в раз 5 лет. Но власти решили, что лучше сэкономить на выборах, чем на облаках ))
politroller 03 апреля 2018 | 20:29
облачные технологии попила бабла
kottigr1 03 апреля 2018 | 20:23
duch_nic: Путинские прокладки в экстазе.. !!??? Вы наверное мазохисты ?
duch_nic 03 апреля 2018 | 20:30
kottigr1: //.. !!???//
Первый завизжал. )
antimrakobes 03 апреля 2018 | 20:18
nikitin43: у нас на "выборах" устроили голосовалку за благоустройство 1-го из 5 объектов в городе. Бюджет на это мероприятие, кажется около 80 лямов. То есть вместо этих облаков могли бы все пять отремонтировать.
gordy 03 апреля 2018 | 20:37
Смеху подобно: 180 дней в году над Москвой висит мгла и вот на что она готова пойти ради трёх дней Солнца? Или всё-таки городское начальство расчищает небо, чтобы не пришлось, как Димон, с кислой рожей на торжествах стоять под дождём?
kottigr1 03 апреля 2018 | 20:18
nikitin43: Поговаривают,что в этот раз тендер столичной мэрии по разгону облаков выиграл московский ОМОН...
kir_pich_101 03 апреля 2018 | 20:22
antimrakobes: Вот и дороги плохие, потому как дожди идут...
Надо больше разгонять...
svenik 03 апреля 2018 | 20:07
Хахахахаха....а вы стадо баранов, тутДержитесьДенегНетЗатоКрымНаШишВам !!!
redka17 03 апреля 2018 | 20:08
Знаем мы эти облака - Навальный, Волков и другие .
jetsam 03 апреля 2018 | 20:21
облаков стало больше? или хотят солнечными днями мозги запудрить?
учились бы у барона - он бесплатно делал
=======
- "7 часов утра: разгон облаков, установление хорошей погоды."
― Что, что? Покажите.
― Как назло, сегодня чистое небо. То есть с утра действительно был туман, но потом он улетучился.
========:Тот самый Мюнхгаузен
oleg2004 03 апреля 2018 | 21:06
jetsam:
"16:00- война с Англией".
aleksei123m 03 апреля 2018 | 20:27
Ну, да... Больше ведь некуда, остальное все хорошо. Тут если не плитка, то облака.
encopresis 03 апреля 2018 | 20:28
Мне кажется, что чем самолёты с мешками гонять, лучше устроить грандиозный молебн за вёдро. Так оно духовноскрепнее будет. А несогласных по статье за оскорбление чувств. Двойной удар!
dilevski1973 03 апреля 2018 | 20:28
От праздника к торжеству.
Вата в больницах появилась???
grizzlybear 03 апреля 2018 | 20:32
Вот оно как, оказывается?
А что так? "Овес нынче дорог" или так подорожал цемент?!
delovoy_podolsk 03 апреля 2018 | 20:38
Демонстрации для властей были актуальны в совдепии.
Ими они демонстрировали массовую поддержку режима жителями страны. И важно это было перед лицом зарубежья. Потому, что в такие условия, в которые были загнаны люди в СССР жить для остального мира было немыслимо. А демонстрации радостных лиц рабочих и колхозников опровергали эти пессимистические взгляды.
Колоссальные деньги для разгона облаков над Москвой (хорошо, что над Москвой, а не над всей страной!) в сегодняшней России не совсем понятны. Радость на 1 и 9 мая демонстрировать? Зачем? Большинство людей всё равно на дачах. Тучи наоборот в центр Москвы надо втянуть, чтобы на окраинах небо оголилось, и у граждан на огородах выглянуло солнце и подсушило грунтовые дороги, облегчив подъезды к земельным участкам. А лучше всего за 400 миллионов построить асфальтовые дороги, там где ещё грунтовые. Денег примерно на 40 километров хватит. У нас под Подольском во всём округе надо благоустроить в совокупности примерно 10 км дорог, на которых вообще нет никакого покрытия, и это в 21 веке! Ковыряются люди как жуки навозные. А власти тучи разгоняют!
ringmenn 03 апреля 2018 | 21:24
Разогнать бы мэрию. Причем я знаю много людей, которые это сделают бесплатно.