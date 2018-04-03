Около 150 человек сегодня были эвакуированы из торгового центра в Рязани, где произошло задымление
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что пострадавших нет.
Между тем, в эти дни, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, во многих городах проходят тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Так, сегодня учения начались в зданиях Совета Федерации.
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