Около 150 человек сегодня были эвакуированы из торгового центра в Рязани, где произошло задымление

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что пострадавших нет.

Между тем, в эти дни, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, во многих городах проходят тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Так, сегодня учения начались в зданиях Совета Федерации.