Адвокат Надежды Савченко отказался представлять ее интересы в суде

Виктор Чевгуз сообщил, что берет самоотвод. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что никак не будет объяснять свое решение, и добавил, что оно принято по взаимной договоренности. У Савченко есть еще два адвоката.

Депутата Верховной Рады арестовали на два месяца. Ее обвиняют в терроризме и подготовке государственного переворота на Украине.