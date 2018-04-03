Адвокат Надежды Савченко отказался представлять ее интересы в суде
Виктор Чевгуз сообщил, что берет самоотвод. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что никак не будет объяснять свое решение, и добавил, что оно принято по взаимной договоренности. У Савченко есть еще два адвоката.
Депутата Верховной Рады арестовали на два месяца. Ее обвиняют в терроризме и подготовке государственного переворота на Украине.
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