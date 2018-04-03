В США вынесли приговор юристу, который фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы
В США вынесли приговор юристу, который фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы. Алекса Ван Дер Цваана обвинили в даче ложных показаний ФБР и приговорили к 30 дням тюрьмы и штрафу в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Блумберг. Алекс Ван Дер Цваан признал свою вину.
Комментарии1
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mavviomi 03 апреля 2018 | 20:09
Первый пошел... Пмериканцы долго запрягают, но быстро едут...