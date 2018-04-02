Восьмерых активистов задержали у приемной ФСБ во время акции в поддержку Telegram

Восьмерых активистов задержали у приемной ФСБ в Москве во время акции против передачи ведомству ключей шифрования мессенджера Telegram. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил один из активистов Анатолий Капустин.

По его словам задержание произошло, когда активисты начали зачитывать у здания приемной свои переписки в мессенджере с целью продемонстрировать недопустимость нарушения права на неприкосновенность частной жизни и личной переписки.

«Задержали нас во время нашей акции, когда мы решили, так скажем, «отдать» всю нашу личную переписку ФСБ – выйти к приемной ФСБ на Кузнецком мосту и прочитать там публично свою личную переписку. Я начал читать переписку со своей девушкой, ко мне подошли, сказали: «Пойдемте, проверим документы», взяли меня под локти и утащили в автозак», — рассказал Капустин.

Все задержанные в настоящий момент находятся в ОВД «Мещанский».

20 марта Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление о неисполнении требования ФСБ по предоставлению ключей шифрования, установил дедлайн в 15 дней и предупредил о грядущей блокировке мессенджера в России. В свою очередь, руководство Telegram отправило Роскомнадзору ответ с описанием структуры мессенджера и объяснением технической невозможности исполнить указанное требование.