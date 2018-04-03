Британские специалисты: Отравляющее вещество «Новичок» производили при участии государства
Отравляющее вещество «Новичок» производили при участии государства. К таким выводам пришли специалисты британской военной лаборатории. Ее руководство объявило, что при создании яда использовались крайне сложные методы. Эксперты подтвердили, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом «Новичок». При этом неизвестно, где именно оно было произведено. В руководстве лаборатории уточнили, что от экспертов не требовалось установить происхождение, — сообщает телеканал Sky News.
Комментарии50
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danko_klisma 03 апреля 2018 | 19:35
Вот Мей и производила, к гадалке не ходи. 100%
danko_klisma 03 апреля 2018 | 19:38
danko_klisma: Мей, как честной женщине, нужно выкинуться с моста, или прилюдно извиниться перед Путиным и перед все российским народом на коленях.
captainobvious 03 апреля 2018 | 19:47
danko_klisma: честной женщине? Вы её фото видели? разве честный человек может иметь внешность Старухи Шапокляк?
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:50
Россияне - удивительный народ: ведут себя как бараны, живут как свиньи, но по телевизору им говорят, что они - орлы!
captainobvious 03 апреля 2018 | 19:51
evgolius7: то ли дело украинцы...
kiever 03 апреля 2018 | 20:06
evgolius7: портянка минстецевская, неужели на таких идиотов как ты идут деньги и так нищих украинских пенсионеров и бюджетников, что подобные хотят доказать этими комментариями
hysteria 03 апреля 2018 | 19:52
captainobvious: Смерд, ты по што Яровую оскорбил? На колени.
kottigr1 03 апреля 2018 | 19:53
captainobvious: Ты наверное ещё фото Путина не видел... Лысый карлик, страшный как твоя жизнь.
prade 03 апреля 2018 | 19:54
captainobvious: "разве честный человек может иметь внешность Старухи Шапокляк"
Посоветуйте ей пользоваться ботоксом, чай опыт есть.
pit_heap 03 апреля 2018 | 19:55
Борис Джонсон утверждал, что Портон Даун подтвердил ему источник нервного агента Солсбери, но Портон Вниз сказал, что не может подтвердить, что это Россия. Это означает, что Борис солгал, поэтому он должен уйти в отставку!
alexandr_l 03 апреля 2018 | 19:56
captainobvious: Вы её фото видели?
Аргумент неотразимый. И за это платят ?
nestor199 03 апреля 2018 | 20:02
alexandr_l: У Терезы Мэй учимся ............ .
vladimir1967 03 апреля 2018 | 19:57
captainobvious: а яровая?
anemon 03 апреля 2018 | 19:59
captainobvious: Вы на вашу идейную бандершу, Яровую, посмотрите!
gostrax 03 апреля 2018 | 20:07
captainobvious: А Мизурина?!
babich174 03 апреля 2018 | 19:48
danko_klisma: С эти народо только встань на колени, так и будешь стоять , как и сам народ.
prade 03 апреля 2018 | 19:51
danko_klisma: "Мей, как честной женщине"
Почему бы не предложит это и Маркел, Макрону, Земану и еще 26 лидерам стран Европейского союза. Они все ошиблись, один Путин прав.
prade 03 апреля 2018 | 19:49
danko_klisma: Все правильно. Не мы сбивали малайзийский Боинг, на Донбассе наших войск нет, в Сирии воюем против ИГИЛ, и "Новичок", конечно же, не наш.
sosiobama 03 апреля 2018 | 19:55
prade: Про Боинг на днях должны правду сказать, пора уже пиндосам Порошенко сливать.
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 19:35
Копают под Путена, нашего духовного воена
socialism 03 апреля 2018 | 19:40
Опозорилась Британия дальше некуда. Отравляющее вещество, которое никого не убило, что невозможно, если это "новичок", и принадлежность государства, где оно было произведено не установлено.
А обвинение уже выдвинуто и дипломатов выслали. Сущий позор британской дерьмократии!
nikitin43 03 апреля 2018 | 19:41
socialism: типа ты спец по гавну ?
perestarok 03 апреля 2018 | 19:57
socialism: "А обвинение уже выдвинуто и дипломатов выслали."
Россия должна выставить всем странам Европы счёт за расходы по вывозу дипломатов.
splin2 03 апреля 2018 | 19:58
socialism:"От экспертов не требовалось установить происхождение", — сообщает телеканал Sky News.
А если понадобится, эксперты сумеют .это сделать.
ДХН Владимир Углев. " По остаткам вещества в крови жертв современными методами анализа можно определить, кем и где было выпущено данное вещество".
mobile_actor 03 апреля 2018 | 19:54
kryymsdyk: правильнописание у вас явно страдает. Надо вот так: "Капают пат Путена, нашива духовнава воена".
ura_123 03 апреля 2018 | 20:00
mobile_actor: ...нашыга воына..
leomosk16 03 апреля 2018 | 19:35
////. /////При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено. Глава лаборатории Гарри Эйткенхед сказал, что это и не входило в задачи экспертов...////
Цинично лживая хабалка-истеричка Тереза Мэй,уже на второй день после того как ее спецслужбы устроили провокацию с отравлением Скрипалей, нагло звездела, что яд был произведен в России, а не в лаборатории по разработке боевых отбавляющих веществ в Портон Дауне, расположенном в 10 милях от места отравления...((((
И об этом, про Россию, якобы, ей сказали ее эксперты-химики....
Это же надо же такой нацисткой-русофобкой быть.... Хуже, блин, Гитлера прямо....(((
babich174 03 апреля 2018 | 19:50
leomosk16: ребята! Вы зря шевелитесь. Еще не вечер. Вы еще придете к победе коммунизма.
doorin 03 апреля 2018 | 19:35
После того как не удалось установить ни страну
происхождения, ни методы доставки, изготовления
и применения "Новичка" - после этого супруга британской
королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа
рабил удар. Сейчас он срочно госпитализирован в
реанимацию больницы Короля Эдварда VIII.
"Если с герцогом Эдинбургским Филиппом что-нибудь
случится, то в этом будут несомненно виноваты русские" -
заявила Терез Мэй.
\ The Times \
eniro 03 апреля 2018 | 19:43
doorin: Вашей группе засранцев явно переплачивают. То чем вы занимаетесь по другому назвать нельзя.
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 19:37
Главный компонент гречка...
nitsahon 03 апреля 2018 | 19:41
abuvgrobu: произведенная в Польше...
sisyan_mudachina 03 апреля 2018 | 19:37
Отравляющее вещество «Новичок» производили при участии государства....
Хохлов отметаем сразу , там четыре года государства уже как не существует !
babich174 03 апреля 2018 | 19:53
sisyan_mudachina: nitsahon: На свою гречку у вас уже и сил нет?
А на счет государства- так есть же Новороссия!
vulgaris_liberal 03 апреля 2018 | 19:39
Английскую лабораторию обкуривали газом "дурачок" :)
captainobvious 03 апреля 2018 | 19:39
если "от экспертов не требовалось установить происхождение", это может означать только одно: власти Великобритании не хотят, чтобы ученые установили страну происхождения. Highly likely, что страной происхождения является сама Великобритания, либо кто-то из её ближайших союзников по НАТО.
jetsam 03 апреля 2018 | 19:43
captainobvious: от экспертов требовалось одно - установить группу вещества. они это выполнили.
типа "бэха3", а где и кем конкретно производится бэха3 - это ищет другая лаборатория. обычно на буквы МИ-.
captainobvious 03 апреля 2018 | 19:44
jetsam: так я о том и говорю, собственно
jetsam 03 апреля 2018 | 19:55
неа... вы точно назвали "врага"
цитата (это может означать только одно: власти Великобритании не хотят, чтобы ученые установили страну происхождения)
а это не так. страну определяет _другая_ экспертиза. совсем другая.
так что отсутствие ответа на НЕ поставленный вопрос - нормально. его уже задали и получили. в другом месте. ПОСЛЕ этой.
jetsam 03 апреля 2018 | 19:58
главное - 800метрового самолета - не обнаружено, переговоры с карлосом - не велись, американские апачи за российские - не выдавались, скрины из игры - не прикладывались.
а это значит - есть большое основание верить экспертам.
mjau 03 апреля 2018 | 19:44
А если случись, наоборот, то российские сразу бы определили как надо. Слаба Тереза Мэй, не может повлиять на своих химиков. Не Путин...
vovchik 03 апреля 2018 | 19:47
Надо подождать. Всё установят. В МИ-6 работают серьезные пацаны.
snikkersnepper 03 апреля 2018 | 19:49
Хронология когнитивного диссонанса Эха Москвы
18:31 Британская лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления Скрипаля
19:01 Эксперты британской военной лаборатории подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок»
19:31 Британские специалисты: Отравляющее вещество «Новичок» производили при участии государства
Кстати, что забавно - чувак моментально ушел от вопроса, производились ли или хранились у них образцы этого вещества (напомню - до сих пор непонятно какого. Вещество с названием "Новичок" целиком и полностью придуманное). Ну и про отсутствие антидота - это сильно.
kottigr1 03 апреля 2018 | 19:58
snikkersnepper: Вещество с названием "Новичок" целиком и полностью придуманное..
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Странно, что за создание этого вещества с "придуманным названием" в России ряд ученых умудрились получить Государственные премии.. Кинули гады.. !?
perestarok 03 апреля 2018 | 19:54
"Руководство британской военной лаборатории объявило, что при создании яда использовались крайне сложные методы…"
Значит это сделала Россия, поскольку технологически отсталые страны, типа Великобритании и США просто такое сделать технически не могут.
volkov_25 03 апреля 2018 | 19:56
Россия себе заработала такую репутацию что сомнений быть не может где производилась всякая гадость. Возьмем хотя бы дрон почты России.
jetsam 03 апреля 2018 | 20:02
volkov_25: ну что вы. вы не правы про дрон и россию.
дрон показал только что
1 существует разрыв между мультиком желания и суровой действительность.
2 сколково не является силиконовой долиной (и, даже, на силиконовую яму не тянет, только если на нанояму)).
3 сколько почту россии не корми - почтовые голуби, все-таки, надежнее.
batou 03 апреля 2018 | 19:59
Так если это "Новичок" , то как писали, от него нет противоядия.
Как же валечилась Юлия Скрипаль?
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 20:05
Последний аргумент Терезы Мэй:
- На двери Скрипалей была нацарапана буква "ИКС", на скамейке - "ИГРЕК", на упаковке гречки, какой-то непонятный значок - "Й".
Какие вам ещё нужны доказательства?
putin_itogy 03 апреля 2018 | 20:05
Майор гадит.
Мастерски Майрановит свои яды,
да такие, что англичане диву даются.
А ведь эти бы таланты, да на благое дело...
Вот бы зажили тогда,
и Крым отжимать не надо было.