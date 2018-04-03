Британские специалисты: Отравляющее вещество «Новичок» производили при участии государства

Отравляющее вещество «Новичок» производили при участии государства. К таким выводам пришли специалисты британской военной лаборатории. Ее руководство объявило, что при создании яда использовались крайне сложные методы. Эксперты подтвердили, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом «Новичок». При этом неизвестно, где именно оно было произведено. В руководстве лаборатории уточнили, что от экспертов не требовалось установить происхождение, — сообщает телеканал Sky News.