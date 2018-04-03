У здания Госдумы в Москве задержали нескольких участников пикетов против сексуальных домогательств

Об этом сообщает «ОВД-инфо». По данным ресурса, задержанных увезли в Тверской отдел полиции. Забирали всех, у кого в руках были плакаты либо картонные фигуры депутата Леонида Слуцкого.

Сразу несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Депутат обвинения отверг.