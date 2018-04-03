У здания Госдумы в Москве задержали нескольких участников пикетов против сексуальных домогательств
Об этом сообщает «ОВД-инфо». По данным ресурса, задержанных увезли в Тверской отдел полиции. Забирали всех, у кого в руках были плакаты либо картонные фигуры депутата Леонида Слуцкого.
Сразу несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Депутат обвинения отверг.
Комментарии9
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splin2 03 апреля 2018 | 19:38
от экспертов не требовалось установить происхождение, — сообщает телеканал Sky News. //
А если поналобится, эксперты сумеют .это сделать? Вот в чем вопрос.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 19:49
Но ведь Слуцкий - не гей.
polba 03 апреля 2018 | 19:42
Я так понимаю, что в скором времени, для либеральной рукопожатной журнашлюшки, отсутствие попытки её осеменения Слуцким, станет чуть ли не личной трагедией и поводом для изгнания из тусовки?
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 19:46
Проститутки всё не угомонятся никак ? Отправить в камеры на "5 суток. Пусть там к ним
сокамерники попристают..
genady_two 03 апреля 2018 | 19:49
Логично. Если защищают Слуцкого, то надо наказать тех, кто выступает против него.
ha12raz 03 апреля 2018 | 19:57
Держать надо изображение вши лобковой......итак ясно, кого она будет изображать.
ha12raz 03 апреля 2018 | 19:59
: вша лобковая с яйцами
chubazzl 03 апреля 2018 | 20:03
Домогательства на работе - реальная проблема. Тётка не даёт - её увольняют. С этим надо как-то бороться.
komiccap_nkvd 03 апреля 2018 | 20:04
пикетчики требуют закона запрещающего мужчине домогаться к женщине
это противоестественно, считают пикетчики