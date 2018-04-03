У здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту задержали 8 участников акции против блокировки Telegram

Об этом «Эху» сообщил организатор акции, Анатолий Капустин. Ранее он рассказал, что днем с ним связался человек, который представился сотрудником уголовного розыска. Он предлагал встретиться и побеседовать по поводу сегодняшней акции. Капустин отказался.

«Задержали нас во время нашей акции, когда мы решили, так скажем, «отдать» всю нашу личную переписку ФСБ – выйти к приемной ФСБ на Кузнецком мосту и прочитать там публично свою личную переписку. Я начал читать переписку со своей девушкой, ко мне подошли, сказали: «Пойдемте, проверим документы», взяли меня под локти и утащили в автозак», — рассказал «Эху Москвы» Анатолий Капустин. Все задержанные в настоящий момент находятся в ОВД «Мещанский».

Мессенджер Telegram может быть заблокирован уже завтра. Истекает срок, в который его обязали передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.