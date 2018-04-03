У здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту задержали 8 участников акции против блокировки Telegram
Об этом «Эху» сообщил организатор акции, Анатолий Капустин. Ранее он рассказал, что днем с ним связался человек, который представился сотрудником уголовного розыска. Он предлагал встретиться и побеседовать по поводу сегодняшней акции. Капустин отказался.
«Задержали нас во время нашей акции, когда мы решили, так скажем, «отдать» всю нашу личную переписку ФСБ – выйти к приемной ФСБ на Кузнецком мосту и прочитать там публично свою личную переписку. Я начал читать переписку со своей девушкой, ко мне подошли, сказали: «Пойдемте, проверим документы», взяли меня под локти и утащили в автозак», — рассказал «Эху Москвы» Анатолий Капустин. Все задержанные в настоящий момент находятся в ОВД «Мещанский».
Мессенджер Telegram может быть заблокирован уже завтра. Истекает срок, в который его обязали передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Комментарии7
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cattt 03 апреля 2018 | 19:41
Задерживать они мастера, а чем вообще могли помешать протестанты???
cattt 03 апреля 2018 | 19:44
cattt: Подлая власть даже не дает проявить несоглавие с ней, так они могут дождаться народовольцев.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 19:46
Наверно, это непростая работа - яйца акционистов от мостовой отрывать.
Респект силовикам.
kukrynx 03 апреля 2018 | 19:56
mbh_vor_n1: В огороде бузина, а ...
Не ту страницу методички цитируешь.
С бодуна что ли?
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 19:57
mbh_vor_n1: кто о чем, а оптиковский прижопинец о половых органах
mmakarov14 03 апреля 2018 | 19:51
зассат блокировать
komiccap_nkvd 03 апреля 2018 | 20:01
завтра пикет против сексуальных домогательств к Telegram