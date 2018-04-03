МОК определил кандидатов на право проведения Зимних Олимпийских Игр 2026 года
Международный олимпийский комитет определил кандидатов на право проведения Зимних Олимпийских Игр 2026 года.
Срок подачи заявок истек 31 марта, а сегодня МОК объявил, что семь кандидатов вступают в этап отбора. Пять из них представляют Европу. Это итальянский триумвират (Кортина д Ампеццо-Турин-Милан, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон, австрийский Грац, турецкий Эрзрум и два представителя других континентов – канадский Калгари и японский Саппоро. Из этих семи кандидатов Олимпиаду ранее не проводили Эрзрум, Грац и Сьон. У остальных опыт богатый, за исключением Стокгольма, который принимал летние Игры и очень давно, больше ста лет назад.
Теперь организаторов ожидает долгая кампания. Им предстоит заполнить так называемую заявочную книгу, ответив на множество вопросов об инфраструктуре, спортивных сооружениях, экологии, предоставить данные о том, поддерживает ли эту идею население. С этого года одним из самых важных становится пункт об олимпийском наследии, поскольку во многих столицах сооружения ветшают без дела и приходят в негодность.
Выборы столицы зимних Олимпийских Игр 2026 года пройдут осень 2019-го.
Комментарии2
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vsveter 03 апреля 2018 | 19:29
Помимо всего прочего, я бы учитывал, сколько олимпийских чемпионов за всю историю в той или иной стране.
captainobvious 03 апреля 2018 | 19:31
считаю, что Олимпиада должна состояться в британском Солсбери. Его несомненный козырь - высокая узнаваемость в мире.