Мосгорсуд оставил под стражей до июля 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии в питерском метро, где в результате взрыва погибли 15 человек и около 100 пострадали.