Мосгорсуд оставил под стражей до июля 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга
Мосгорсуд оставил под стражей до июля 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии в питерском метро, где в результате взрыва погибли 15 человек и около 100 пострадали.
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