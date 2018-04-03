Нижегородская исправительная колония подала в суд на Марию Алехину и газету «Собеседник»
Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщает сайт «Медиазона». Поводом стала статья, вышедшая в «Собеседнике» в августе прошлого года, где участница группы Pussy Riot Мария Алехина рассказывала о тяжелых условиях труда заключенных.
Выиграть это дело у нижегородской исправительной колонии №2 вряд ли получится, — сказал в интервью «Эху» автор материала Сергей Ежов. По его словам, судебный иск касается данных о том, что колония продает медицинские халаты частной компании по 450 рублей, а затем эта компания перепродает спецодежду в учреждения Минздрава с существенной наценкой – за 745 рублей. «Халаты, которые шьет УФСИН, поставляются потом для учреждений Минздрава, а частная компания служит всего лишь прослойкой, которая делает себе прибыль, можно сказать, на перевозке. Претензия к УФСИН у нас была именно в том, что они сами не в состоянии договориться о поставках с Минздравом», — пояснил он. Ежов подчеркнул, что издание располагает документами, подтверждающими информацию, приведенную в статье. «Нам удастся доказать свою правоту, потому что за сведения, которые изложены в материале, о том что медицинские халаты УФСИН продает по цене 450 рублей, а в медучреждения частными фирмами, которые их закупают, они поставляются уже с наценкой в 70%, этому у нас есть документальные подтверждения «, — сказал журналист.
Ежов также отметил, что считает несостоятельными претензии представителей колонии к Алехиной. «Что касается цитаты Марии Алехиной о, по сути, рабских условиях труда в исправительной колонии N2, то я думаю, что у нее тоже найдутся аргументы в подтверждение своих слов, тем более, что она сама отбывала наказание в этой колонии», — подчеркнул он.
Истец требует признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и выпустить опровержение.
Комментарии15
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kottigr1 03 апреля 2018 | 19:09
Да здравствует наш Басманый суд ! Самый судистый суд в мире !
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:13
Нижегородская исправительная колония подала в суд
Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации,
Ну, это как с котом, срущим где-то под диваном...
Запах есть, но выгребать его лучше не надо- это будет "порочить его честь и достоинство"
Пусть и дальше кучу накладывает..
pmasel 03 апреля 2018 | 19:40
Откуда в ГУЛАГе честь, достоинство и деловая репутация?
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 19:15
Кто подскажет, хомячьё продажное,
зачем акционистки назвали свою группу "Бешеные вагины"?
Это только уровень их интеллекта или ещё что-то?
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:17
mbh_vor_n1:
Что бы нюхал убогий...
Всё вспоминаешь запах и всё никак забыть не можешь?
cattt 03 апреля 2018 | 19:19
С ментами надо судиться, это главный сатрап государства, им закон не писан.
vsveter 03 апреля 2018 | 19:31
mbh_vor_n1: Это то, чем они зарабатывают.
newman 03 апреля 2018 | 19:51
mbh_vor_n1: А что , портянка продажная, зуд испытываем постоянный там?))) И в чем проблема с буковками? За это надо "сажать" и мучить?)))
popov_m 03 апреля 2018 | 19:10
О какой чести и достоинстве может верещать вертухай???
naivnyk 03 апреля 2018 | 19:12
Дали бы курицу, девка и успокоилась бы на время)
ura_123 03 апреля 2018 | 19:33
naivnyk: Повторяетесь девушка,повторяетесь. Повторюсь и я - А Вы найдёте как эту курицу употребить?
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 19:13
Кто подскажет,
зачем акционистки назвали свою группу "Бешеные вагины"?
Это только уровень их интеллекта или ещё что-то?
ura_123 03 апреля 2018 | 19:35
mbh_vor_n1: Это тебе так Яндекс-переводчик перевёл?
anemon 03 апреля 2018 | 19:21
Ну, да! Курорт у нас в нижегородских колониях!
delovoy_podolsk 03 апреля 2018 | 19:31
Театр абсурда!
Тюрьма подала в суд иск о защите чести и достоинства.
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