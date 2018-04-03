Нижегородская исправительная колония подала в суд на Марию Алехину и газету «Собеседник»

Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщает сайт «Медиазона». Поводом стала статья, вышедшая в «Собеседнике» в августе прошлого года, где участница группы Pussy Riot Мария Алехина рассказывала о тяжелых условиях труда заключенных.

Выиграть это дело у нижегородской исправительной колонии №2 вряд ли получится, — сказал в интервью «Эху» автор материала Сергей Ежов. По его словам, судебный иск касается данных о том, что колония продает медицинские халаты частной компании по 450 рублей, а затем эта компания перепродает спецодежду в учреждения Минздрава с существенной наценкой – за 745 рублей. «Халаты, которые шьет УФСИН, поставляются потом для учреждений Минздрава, а частная компания служит всего лишь прослойкой, которая делает себе прибыль, можно сказать, на перевозке. Претензия к УФСИН у нас была именно в том, что они сами не в состоянии договориться о поставках с Минздравом», — пояснил он. Ежов подчеркнул, что издание располагает документами, подтверждающими информацию, приведенную в статье. «Нам удастся доказать свою правоту, потому что за сведения, которые изложены в материале, о том что медицинские халаты УФСИН продает по цене 450 рублей, а в медучреждения частными фирмами, которые их закупают, они поставляются уже с наценкой в 70%, этому у нас есть документальные подтверждения «, — сказал журналист.

Ежов также отметил, что считает несостоятельными претензии представителей колонии к Алехиной. «Что касается цитаты Марии Алехиной о, по сути, рабских условиях труда в исправительной колонии N2, то я думаю, что у нее тоже найдутся аргументы в подтверждение своих слов, тем более, что она сама отбывала наказание в этой колонии», — подчеркнул он.

Истец требует признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и выпустить опровержение.